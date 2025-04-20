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熱炒店概念前進首爾 展現台灣觀光新魅力

中央社／ 首爾20日專電

交通部觀光署本週末在首爾舉辦Road Show宣傳台灣觀光，今年以「台灣熱炒店」為主概念，將「台灣感性」帶到首爾，幫助韓國民眾認識更多台灣美食觀光景點，傳遞多樣魅力。

2025台灣觀光Road Show 19、20日在首爾梨泰院的CAVEHOUSE舉行，第一天即使天候不佳，仍吸引1300多人前來共襄盛舉，第二天在晴朗天氣下，人潮更盛。

這次Road Show以熱炒店為主題，將最具台灣味的美食體驗帶給韓國民眾，現場不僅準備了看料理照片猜原料的遊戲，還有鳳梨蝦球等台灣美食現場教學，以羊毛氈製作美食模型等多樣活動，還有機會吃到麻辣炒花枝、鹽水雞、鹽酥雞等道地台灣美食。

代表福醺湯包Ｘ餐酒館在現場協助鳳梨蝦球教學的王昱云告訴中央社，前來參觀的韓國民眾都很樂於體驗，也很喜歡台式鳳梨蝦球，都說在這裡吃到的鳳梨蝦球跟在韓國中餐館吃到的很不一樣，麵皮更薄、搭配的台灣鳳梨甜味也更能完美與美乃滋融合。

現場也請到曾獲金曲獎最佳專輯製作人的樂團「同根生」（A Root）演出，他們以傳統樂器結合多元樂種，跨越語言隔閡帶動現場氣氛。

這次共有36家台灣旅宿、觀光業者參與活動，帶來台灣觀光的第一手情報，兩天也各透過遊戲送出來回機票、宿泊券等大禮。今天在遊戲中勝出、拿下來回機票的李南靜（音譯）說，她第一次自由行就是去台灣，因為治安好、距離近加上台灣的人情味，徹底陷入台灣的魅力，至今已經去過台灣10次。

李南靜表示，這次拿到機票，她想再去之前沒能好好逛逛的基隆市、宜蘭等城市，看看更多台灣風景。

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