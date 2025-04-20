響應2025世界地球日 台電邀孩童變身地球超人

台電「我愛地球媽媽」行動故事教育推廣活動邁入第14年，今年特別呼應2025年地球日「Our Power, Our Planet」主題，攜手萬花筒劇團以「電力POWER大冒險」故事劇場邀請大小朋友化身地球超人，培養節能減碳觀念並學習綠能新知，一起守護地球媽媽。

台電今響應由環境部、北市政府及慈濟基金會共同主辦的2025地球日「綠能行動愛地球×蔬食無痕家庭日」活動，於大安森林公園熱鬧上演節電故事劇，現場更發贈故事繪本。

台電表示，除致力穩定供電，台電也積極推廣節能省電永續行動，為從小扎根節能素養，自2011年起創辦我愛地球媽媽行動故事教育推廣活動，14年來在全國各地區辦理逾780場，累計逾6.6萬兒童參加，成為全台幼兒園最期待的故事劇活動之一。

台電說明，今年再次與國內知名兒童劇團萬花筒攜手演出「電力POWER大冒險」故事劇，將風力發電、太陽光電等再生能源，擬人化為阿火、水水、酷風與小太陽等可愛角色，以有趣劇情與發電互動邀請小朋友加入電力小隊展開救援行動，故事情節也契合今年地球日主題，期許讓綠能概念更貼近孩子生活。

台電指出，「我愛地球媽媽」故事劇場今年持續深入全台各地幼兒園，28日起將展開60場校園巡演，讓綠能教育從小扎根，為了募集更多電力超人，台電也推出「為地球獻聲─小小歌手召集令」網路徵件活動，即日起至7月31日，錄下家中寶貝演唱年度主題曲「我愛地球媽媽之歌」的影片並上傳至活動指定平台，就有機會獲獎並成為小主唱。