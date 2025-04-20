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環境部擬與北市府合作 推動特定市集減塑計畫

中央社／ 台北20日電
2025地球日「綠能行動愛地球 蔬食無痕家庭日」活動20日在台北市大安森林公園舉行，環境部長彭啓明（後右2）參觀展出攤位，和現場民眾致意。圖／中央社
2025地球日「綠能行動愛地球 蔬食無痕家庭日」活動20日在台北市大安森林公園舉行，環境部長彭啓明（後右2）參觀展出攤位，和現場民眾致意。圖／中央社

環境部彭啓明今天說，目前正與北市府討論合作，希望就特定市集，如建國花市、希望廣場等設計減塑措施、鼓勵民眾減塑；環境部仍訂今年上半年提出台灣自己的減塑目標。

每年4月22日為世界地球日，今年適逢55週年，倡議主題是「地球力」（Our Power, Our Planet），環境部長彭啓明今天出席2025地球日「綠能行動愛地球 蔬食無痕家庭日」活動。

彭啓明活動後接受媒體聯訪表示，目前已與台北市政府討論進一步減塑，如希望廣場、建國花市等；民眾喜歡花草是好事，很可惜的是在花市買了花草，都會附一個大型塑膠袋

彭啓明提到，這些市集業者本身可能就是農民、花農等，對於氣候變遷本身就有感、也很願意配合；目前考慮創造媒合平台，讓消費者知道有優惠，政府再給一點鼓勵，比較容易串連起來。

彭啓明舉例，目前考慮朝改用生物可分解材質塑膠袋，或是設計加價買塑膠袋、自備購物袋提供優惠等方式以達成減塑；細節部分北市府、環境部仍在討論中。

全球塑膠公約去年底於韓國釜山展開第5次談判會議（INC 5），環境部當時表示，希望今年上半年訂出台灣2030、2035年的減塑目標。

彭啓明認為，由於目前美國對等關稅措施，預期後續全球性的談判可能很難訂出一個一致性減塑公約。

不過，彭啓明說，台灣仍會就相關國際會議，了解全球減塑進度，未來也不排除與一些減塑做得好的國家簽訂雙邊合作協議、共同推動；目前仍訂今年上半年提出台灣自己的減塑目標。

彭啓明強調，希望透過活動，在地球日重新檢視人與地球的關係，讓地球可以更好，「因為我們不能夠一直消耗地球的一個資源」。他也希望重新召喚人心，台灣將持續努力推動減塑，並有信心能掌握產業轉型機會，將台灣好的環保技術推向國際。

環境部表示，目前正與台北市政府討論合作，希望就特定市集，如建國花市、希望廣場等設計減塑措施，目前考慮朝改用生物可分解材質塑膠袋，或是設計加價買塑膠袋、自備購物袋提供優惠等方式以達成減塑。圖為民眾在建國花市內採買。圖／中央社
環境部表示，目前正與台北市政府討論合作，希望就特定市集，如建國花市、希望廣場等設計減塑措施，目前考慮朝改用生物可分解材質塑膠袋，或是設計加價買塑膠袋、自備購物袋提供優惠等方式以達成減塑。圖為民眾在建國花市內採買。圖／中央社

世界地球日 北市府 塑膠袋 彭啓明 環境部

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