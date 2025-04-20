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定期更換才安心！ 專家揭「4種」暗藏危機生活用品

聯合新聞網／ 綜合報導
延長線內部的線材會隨時間老化，若未定期汰換恐怕會引發火災。示意圖／ingimage
延長線內部的線材會隨時間老化，若未定期汰換恐怕會引發火災。示意圖／ingimage

家中的電器有多久沒換新了？不少人常會因為捨不得，保留許多「稍微損壞但仍可使用」的物品。專家提醒，有些物品表面上看起來完好，實際上內部早已老化，繼續使用反而可能釀成觸電、火災瓦斯外洩等意外。

根據日媒「yahoo」報導，日本生活整理顧問點出了四項，容易被忽視的易變質生活用品，提醒民眾務必要定期檢查、汰換：

1. 延長線

不少人家中的延長線一用就是10年以上，但其實這是相當危險的行為。延長線內部線材會隨時間老化，若出現接觸不良、插頭異常發熱、冒火花等情況，很可能導致觸電或引發火災。

建議更換週期：3～5年

出現異常則立即停用

2. 電暖爐（電源線）

許多家庭在冬天使用「暖爐」來取暖，垂落在地面的電源線又經常被踩到、拉扯，容易造成內部斷線。比起暖桌本體，線材的老化更容易成為火災隱憂。

建議定期檢查線路，必要時可單獨更換線材

線路若有損傷，務必停止使用並更換

3. 充電線

這是許多人「天天用、但不會換」的物品。線材一旦出現破損、外露銅線，或插頭接觸不良，極有可能導致觸電、冒煙甚至是爆炸。

絕對不要用膠帶簡單補救

一有損壞跡象，立刻更換新線材

4. 卡式爐（攜帶型瓦斯爐）

卡式爐使用頻率不高，常年放在櫃中，時間一久就容易產生密封性變差、漏氣風險。許多意外發生在「爐子外觀沒壞卻內部老化」的情況下。

建議使用壽命：自製造日起10年內

使用前務必檢查製造年份與狀態，有疑慮就汰換

此外，家中的電熱毯、照明電器及電扇、吹風機等，都應注意更換年限，超出範圍就該換新，別讓珍惜物品的習慣釀成無法挽回的大禍。

充電線 吹風機 家電 延長線 暖氣 火災 瓦斯外洩

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