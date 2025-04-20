夏天到！30多歲男「梅花鹿」上身 皮膚醫：天氣炎惹患者暴增

近期氣候悶熱、潮濕，許多民眾外出一趟，時常嚴重爆汗。一名30多歲喜愛跑步運動的男子，近日發現胸口出現一塊一塊白色、棕色的斑塊、斑點，感覺自己好像是一隻「梅花鹿」。醫師表示，前胸、後背出現一塊一塊白色、棕色或粉紅色的斑塊，往往是「汗斑」上身，隨著天氣愈來愈熱，預見汗斑患者人數將會暴增，此時，又合併氣候潮濕，足癬（俗稱香港腳）的患者也會增加。

皮膚科醫學會發言人、台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，汗斑指流汗後沒有立即擦拭，汗水不斷刺激皮膚，皮膚上的共生黴菌，如皮屑芽孢菌侵襲皮膚而出現斑斑點點，尤其是天氣愈熱，或合併氣候潮濕時，會讓汗斑患者暴增，最常見的部位是後背、前胸、手臂，常見族群為喜愛運動的人、戶外工作者，一般來說，男性多於女性。

黃毓惠說，像是這一位喜歡運動的男性，研判應是運動後，沒有馬上把身上的汗水擦乾，造成皮屑芽孢菌侵襲皮膚，引發汗斑。目前汗斑治療方式多採用抗黴菌藥物治療，但最重要的是，流汗後，首先應盡速擦乾汗水，最好是換下汗濕的衣物，如果可以有應該盡速淋浴，沖走汗水，避免汗斑。

另，近日全台天氣不穩定，突如其來的大雨容易弄濕鞋子、襪子。黃毓惠說，潮濕的衣物、襪子、鞋子如果無法立即更換，也容易引發接觸性皮膚炎、黴菌感染等，並增加引發足癬的機會，若情況許可應立即換下潮濕的襪子、鞋子。

黃毓惠指出，足癬除與天氣悶熱、潮濕有關，也與個人免疫力有關，臨床觀察，罹患糖尿病的患者也較容易感染足癬，務必要多加注意，一旦皮膚出現皮屑、腳趾縫有些潰爛，甚至起水泡，都算是足癬症狀，但若延誤治療病灶從腳傳到其他部位，如股溝、身體等，就會形成體廯，如此病情較為嚴重，呼籲腳出現症狀時，就應盡速就醫。