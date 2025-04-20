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海保署「SEA YOU」全國巡展今啟航 管碧玲與小嫻共倡海洋永續

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
海委會主委管碧玲（左四）與海洋保育大使小嫻（右四）今天一起出席海保署「SEA YOU 海洋的見證與再造」全國巡迴啟航儀式。記者王勇超／攝影
海委會主委管碧玲（左四）與海洋保育大使小嫻（右四）今天一起出席海保署「SEA YOU 海洋的見證與再造」全國巡迴啟航儀式。記者王勇超／攝影

海洋委員會海洋保育署今天在高雄捷運美麗島站舉辦「SEA YOU 海洋的見證與再造」全國巡迴啟航儀式，這是海保署首次辦理全國性巡迴展覽，9月前將巡迴高雄、桃園、台中、台北及花蓮五大場次，以海洋廢棄物的旅程為主軸，融合靜態展示與多元互動體驗，讓參觀者親自學習、實踐海洋保育理念。

今年海保署請來知名演員及主持人小嫻擔任海洋保育大使。小嫻長期熱衷戶外及水域活動，多次參與淨灘與環境倡議活動，以自身影響力推動海洋保育理念。小嫻說，看到海廢問題日益嚴重，「真的很心痛」，希望透過展覽讓大家更了解海洋廢棄物的旅程，讓大家知道可以透過減少塑膠使用，減少海洋廢棄物產生。

海委會主委管碧玲致詞時表示，去年兩次颱風導致11艘大船擱淺在海岸或在海上沉沒，海保署偕同民間的力量，來面對海洋汙染的威脅，將傷害減到最低，但直到現在，仍在應處鈺洲啟航、蘭嶼BLUE LAGOON貨輪的油汙處理，另有3艘擱淺輪船，分別在台南的凱塔輪、多芬輪，及在高雄的新利輪仍未移除，可說負擔沉重，海委會與航港局等交通單位仍全力處理中。

管碧玲以海生館展示受漁網纏繞的藍鯨骨骼標本為啟示，呼籲全民參與海洋環境保護，期盼巡迴展能喚起更多人關注海廢問題，並鼓勵透過創新回收技術與再利用機制，更特別指出本次巡迴展記者會所使用的椅子及展品皆為海廢再生製作，均顯示海洋廢棄物可轉化為有價值的資源，減少海洋環境負擔。

管碧玲也預告，海保法子法今年7月陸續到位的話，可以正式公告施行。管碧玲說，海洋環境問題需要全民參與，期盼巡迴展能喚起更多人關注海廢問題，並鼓勵透過創新回收技術及再利用機制，將海洋廢棄物轉化為有價值的資源，減少環境負擔。盼達到「潔淨海洋」與「海洋生態生物多樣性」2大目標。

海保署長陸曉筠說，這次展覽有展出許多利用海廢製成的生活用品，包括桌子、椅子、紡織衣物、文具，而且設計相當時尚，要讓大家知道海廢可以透設計變成「有價的」。

海保署說，全國巡迴展即日起揭幕，今日起至5月5日在高雄捷運美麗島站，6月10日至6月29日在桃園海螺文化園區，7月8日至7月27日在台中國立自然科學博物館，8月5日至8月24日在台北西門紅樓，9月2日至9月28日在花蓮文化創意園區舉辦。

海洋委員會海洋保育署今天在高雄捷運美麗島站舉辦「SEA YOU 海洋的見證與再造」全國巡迴啟航儀式。記者王勇超／攝影
海洋委員會海洋保育署今天在高雄捷運美麗島站舉辦「SEA YOU 海洋的見證與再造」全國巡迴啟航儀式。記者王勇超／攝影

廢棄物 管碧玲 高雄捷運

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