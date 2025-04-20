藝師陳玉峰遺作 「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」再現風華

台南市一般古物「陳德聚堂神荼鬱壘門神彩繪」，為藝師陳玉峰留存至今的最後遺作，在台南藝術大學副教授吳盈君團隊進行修護、整與加固等工作，重現風華，此外，原本埋藏在紅漆下方的「晉爵」門神彩繪也重見天日，見證陳玉峰精湛的工藝技術與表現。

台南市文資處表示，「陳德聚堂門神彩繪」約在1961年前後完成，從中可看出特定時代的文化特徵，其一，1960年代台灣正處於戰後社會重建與傳統文化復振時期，宗族開始整修傳統建築並恢復祭祀活動，陳德聚堂在1961年進行大規模重修，並由匠師陳玉峰擔綱彩繪工作。

文資處說明，陳玉峰將自己多年累積的圖稿進行整理，選出最契合家族祠堂性質且涵義深遠的題材，用於祠堂的牆壁濕壁畫與門神創作，內容圍繞著忠孝與祈福等主題，如牆上的彩繪呈現孝順、家庭和樂、平安等寓意，而神荼、鬱壘等古老門神形象則體現對傳統信仰的堅持。

文資處認為，在戰後現代化的社會背景下，仍選擇這般具有古典意涵圖像，可見當時台灣社會一方面推動現代化，另一方面仍努力保存延續自身文化根柢，而藝術則在此扮演文化傳承的角色，由德高望重的匠師以傳統技藝描繪宗祠門神，延續民間彩繪工藝脈絡。

文資處也說，這組門神彩繪作品成為陳玉峰晚年最重要的代表作之一，由於其在此之後完成的其他廟宇彩繪，包含左營慈濟宮、三山國王廟等已不存世，陳德聚堂的門神與壁畫成為陳玉峰留存至今的最後遺作，極具價值與珍貴性，也見證一代巨匠的收官之作，具有獨特的時代意義與歷史價值。