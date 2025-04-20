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幼兒被搖晃或頭撞傷 醫：易造成腦損傷甚至死亡

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市連續發生未滿月幼兒和2歲大兒童因父母管教不當，造成腦部傷害的案例，台中榮總兒科部主任王建得說，幼兒因腦部尚未發育完全，還十分脆弱，這兩案都足以造成他們嚴重的傷害，父母面對小孩應有耐心，且要格外小心，才免得造成憾事。

第一件是台中市一名女子明知孩子才剛出生未滿月，顱骨尚未發育完全相當脆弱，去年5月10日晚上10時多僅因嬰兒哭鬧不止，自己多次安撫仍沒有停止，她一時激動就在北屯區住處氣到抓住嬰兒肩膀劇烈搖晃。

嬰兒遭外力影響，腦內血管因突然加速產生的剪力造成斷裂，女子事後卻放任孩子繼續在嬰兒床上哭鬧，直到因腦出血出現倦怠、嗜睡，後來她發現小孩叫不醒、全身無力甚至已經失去呼吸心跳，送醫經手術、插管治療，目前都仍呈現重度昏迷且不易復原狀態，經院方通報全案才曝光。

另還有一件，是清水區吳姓男子只因2歲大的小兒子動手玩冰箱，他竟失控抓住男童身體，用力猛撞冰箱以此教訓，男童被撞到腦出血隔天趴在地上昏迷，母親驚見送醫搶救近1個月仍不治，檢方依傷害致死罪嫌起訴吳，將由法院審理。

王建得說，一歲以下幼兒若經搖晃的反覆性動作，會造成「嬰兒搖晃症候群」腦部血管會斷裂，也因為斷裂處在腦內，無法迅速止血。當腦內不斷出血，它在固定空間內，壓迫到神經等腦部組織，會造成腦損傷、失明、癱瘓、抽搐痙攣和昏迷，乃至死亡。

第二件部分，像這位兒童雖已兩歲，但仍面對管教仍屬無力抵抗的弱勢，頭部撞上冰箱，會造成「神經學後遺症」可能因腦部損傷而造成腦性麻痺和肢體障礙等永久後遺症，難以挽回，父母在管教上不得不慎。

冰箱 嬰兒 父母

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