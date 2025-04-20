快訊

昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰

南韓下周上川普關稅談判桌！韓媒曝美國主動聯繫 雙方陣容曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

精進天氣預測 氣象署耗資5億打造「新竹氣象科學園區」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署目前使用第6代高速運算電腦，為提高AI技術、增加電腦算力，氣象署規畫建置7至9代高速運轉電腦的9年計畫。聯合報系資料照
中央氣象署目前使用第6代高速運算電腦，為提高AI技術、增加電腦算力，氣象署規畫建置7至9代高速運轉電腦的9年計畫。聯合報系資料照

極端氣候來臨，中央氣象署推展AI技術以進行更精準預報及多元應用，但現行機房空間及算力運作不足以提供超級電腦使用，氣象署長呂國臣今表示，今年起將斥資約5億元於新竹氣象站，規畫興建「新竹氣象科學園區」，去年提出該計畫並已獲行政院核定，預估最快2027年底完成，未來將作為高速運算電腦機房，打造更多元的AI預報模型。

氣象署海氣遙測組副組長張保亮表示，天氣預報結合AI技術能及早了解氣候變化及因應極端氣候帶來的衝擊，為更精準預測各地天氣，提出「數值天氣測報高速運算電腦建置計畫」，推動建置第7至9代高速運算電腦9年計畫（2025至2033年），去年4月19日陳報行政院審核。

張保亮指出，建置7至9代高速運轉電腦後，算力也會隨之增加。CPU代表傳統物理模式算力，GPU為AI模式算力，該9年計畫預估將從目前使用的第6代CPU 10 PFlops+GPU 2 PFlops，提升到第9代CPU 48 PFlops+GPU 37PFlops，等於將GPU的算力提高19倍。

此外，9年後的高速運算資料GPU建置比例，預期第7代占30％、第8代占40％、第9代占60％，逐步擴大AI占比，盼透過AI技術逐年成熟，讓天氣預測跑得更快、更精確；張保亮說，若用「AI深度學習大氣模型」的話，電腦訓練時間可快1000至1500倍，且氣候預測的結果也可在短短幾分鐘內就可取得。

呂國臣表示，氣象署積極推展AI模型進行更精準預報及多元應用，但氣象署機房空間及算力運作已不足以供應超級電腦使用，且超級電腦機房每平方公尺需承重2公噸，樓地板都須進行特殊設計，考量新竹高速網路品質較佳，且新竹氣象站周邊腹地大，因此選址新竹打造「新竹氣象科學園區」。

呂國臣表示，強化氣象AI運用有3個條件，第一，要有資料，過去氣象署累積100多年的觀測資料，這2年會逐漸清洗；第二，要有算力，透過訓練大型天氣預報模型，結合現行預報模式，達到更精準的預報；第三，人才培育，氣象署現在跟國科會、輝達（NVIDIA）及學界合作學習新方法，在台灣發展更高解析度的AI預報模型。

呂國臣說，去年提出「數值天氣測報高速運算電腦建置計畫」後，已獲行政院支持核定，新竹氣象科學園區現正進行規畫及設計，預計今年11月辦理營造與機電採購，興建時間約2至3年，預估最快2027年底將完成，未來配合資料清洗、人才培訓，可望建構多種氣候模型，提供各部會、地方政府，甚至是民間多元使用。

此外，AI氣象測報業務也可提升全球模式天氣預報準確度6％、區域模式颱風路徑120小時預報準確度12％。

中央氣象署為更精準預測各地天氣，提出「數值天氣測報高速運算電腦建置計畫」，推動建置第7至9代高速運算電腦9年計畫（2025至2033年），未來用「AI深度學習大氣模型」的話，電腦訓練時間可快1000至1500倍，且氣候預測的結果也可在短短幾分鐘內就可取得。聯合報系資料照
中央氣象署為更精準預測各地天氣，提出「數值天氣測報高速運算電腦建置計畫」，推動建置第7至9代高速運算電腦9年計畫（2025至2033年），未來用「AI深度學習大氣模型」的話，電腦訓練時間可快1000至1500倍，且氣候預測的結果也可在短短幾分鐘內就可取得。聯合報系資料照

新竹

延伸閱讀

氣象署新增「沿海風力預報」 供地方參考放颱風假

影／台中最大模型賽事登場 軍用直昇機降落逢甲助陣

科博館聯手台大動物博物館辦展 一窺模型世界奧妙

小車迷必收Hot Wheels G-Wagon 1:64 模型 融合汽車設計與高端時尚

相關新聞

地牛翻身！中午12時39分台南東山規模3.5地震 最大震度3級

地牛翻身！中午12時39分台南東山發生規模3.5地震，地震深度7.6公里，屬於極淺層地震，最大震度台南3級。

營養師曝早餐吃納豆「加1物」 改善便秘還可減重

想要從早餐開始保養腸胃，卻不知道該吃什麼嗎？日本營養師建議，只要在納豆中加入「白菜」，就能有效幫助腸道蠕動、提升腸內好菌，打造輕盈體質、促進排便順暢。

週末晚睡晚起很傷身？日本研究：「社會性時差」恐增心血管疾病風險

許多人週末常會放縱自己晚睡晚起，但要小心，這種「生活節奏的錯位」，可能暗藏著健康危機。日本早稻田大學研究指出，即便僅有一次的社會性時差（social jetlag），也足以引發早晨血壓異常上升與動脈硬化，成為心血管疾病的重要風險因子。

慢性腎臟病不可逆 醫揭少吃「這類食物」堅果也上榜

腎臟扮演把身體廢物代謝出去的重要角色，並負責淨化血液、維持體內電解質、荷爾蒙平衡。一旦腎臟功能受損，會出現水腫、排尿不正...

氣象署新增「沿海風力預報」 供地方參考放颱風假

去年4颱風登陸造成台灣各地災情不斷，中央氣象署指出，今年起，在颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議上，將新增「颱風警報期間...

6旬婦癌篩陽性未留意 1年後血便查出已罹直腸癌

根據衛福部數據統計，雲嘉南地區民眾罹患大腸直腸癌比率高，但癌篩利用率卻偏低，讓不少醫師出面呼籲，符合資格的民眾可定期進行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。