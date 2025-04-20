精進天氣預測 氣象署耗資5億打造「新竹氣象科學園區」

極端氣候來臨，中央氣象署推展AI技術以進行更精準預報及多元應用，但現行機房空間及算力運作不足以提供超級電腦使用，氣象署長呂國臣今表示，今年起將斥資約5億元於新竹氣象站，規畫興建「新竹氣象科學園區」，去年提出該計畫並已獲行政院核定，預估最快2027年底完成，未來將作為高速運算電腦機房，打造更多元的AI預報模型。

氣象署海氣遙測組副組長張保亮表示，天氣預報結合AI技術能及早了解氣候變化及因應極端氣候帶來的衝擊，為更精準預測各地天氣，提出「數值天氣測報高速運算電腦建置計畫」，推動建置第7至9代高速運算電腦9年計畫（2025至2033年），去年4月19日陳報行政院審核。

張保亮指出，建置7至9代高速運轉電腦後，算力也會隨之增加。CPU代表傳統物理模式算力，GPU為AI模式算力，該9年計畫預估將從目前使用的第6代CPU 10 PFlops+GPU 2 PFlops，提升到第9代CPU 48 PFlops+GPU 37PFlops，等於將GPU的算力提高19倍。

此外，9年後的高速運算資料GPU建置比例，預期第7代占30％、第8代占40％、第9代占60％，逐步擴大AI占比，盼透過AI技術逐年成熟，讓天氣預測跑得更快、更精確；張保亮說，若用「AI深度學習大氣模型」的話，電腦訓練時間可快1000至1500倍，且氣候預測的結果也可在短短幾分鐘內就可取得。

呂國臣表示，氣象署積極推展AI模型進行更精準預報及多元應用，但氣象署機房空間及算力運作已不足以供應超級電腦使用，且超級電腦機房每平方公尺需承重2公噸，樓地板都須進行特殊設計，考量新竹高速網路品質較佳，且新竹氣象站周邊腹地大，因此選址新竹打造「新竹氣象科學園區」。

呂國臣表示，強化氣象AI運用有3個條件，第一，要有資料，過去氣象署累積100多年的觀測資料，這2年會逐漸清洗；第二，要有算力，透過訓練大型天氣預報模型，結合現行預報模式，達到更精準的預報；第三，人才培育，氣象署現在跟國科會、輝達（NVIDIA）及學界合作學習新方法，在台灣發展更高解析度的AI預報模型。

呂國臣說，去年提出「數值天氣測報高速運算電腦建置計畫」後，已獲行政院支持核定，新竹氣象科學園區現正進行規畫及設計，預計今年11月辦理營造與機電採購，興建時間約2至3年，預估最快2027年底將完成，未來配合資料清洗、人才培訓，可望建構多種氣候模型，提供各部會、地方政府，甚至是民間多元使用。