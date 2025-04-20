地球暖化 環境部：抗高溫對策聯盟目標5月底成立

全球暖化氣候下異常高溫更為頻繁，對經濟、環境、生活都造成嚴峻影響。環境部表示，因應高溫衝擊，將和各部會、地方政府和專家學者等共組「抗高溫對策聯盟」，預計明天會先和政府部門、地方政府等初步討論整合對策，目標今年5月底前可正式成立。

根據國科會2024年發布的「台灣氣候變遷分析系列報告－暖化趨勢下的台灣極端高溫與衝擊」指出，全球暖化與氣候異常讓高溫更為頻繁，將造都市全年熱不舒適區域占比增加、高溫產生的勞動安全等問題，且過去百年（1900年至2022年）台灣地區全年平均氣溫上升1.5度，2015年後的年均溫從未低於攝氏24.2度，2015年至2020年間屢屢打破過去的高溫紀錄，2020年夏季更是中央氣象署有紀錄以來最熱的一季。

環境部氣候變遷署副署長徐旭誠指出，去年5月就有成立抗高溫對策聯盟的發想，因為高溫議題大家都感同身受，尤其近年全球均溫屢創新高，調適就變成重要的議題，今年1月首次跨部會討論，本月底前將和產業界初步討論，目標5月底可正式成立聯盟，明天下午會有初步整合對策，會先找學者、政府部門、縣市政府等來討論。

徐旭誠指出，4月與產業的討論會議包含如何共同打造產業在高溫下的轉型，例如開發不同勞動工作者需要的不同類型工作涼感衣、一般民眾需要抗高溫小物和App更精準的高溫預警等。

徐旭誠說，「抗高溫對策聯盟」是環境部成立的整合平台，首先會蒐集各部會目前的抗高溫對策，例如戶外工作者防護措施、綠建築及都市降溫、農業保險和天然線將災害救助等作法，後續將擬出精進措施，統合各部會的抗高溫對策，並共擬調適作為將是本聯盟的核心工作。