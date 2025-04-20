週末晚睡晚起很傷身？日本研究：「社會性時差」恐增心血管疾病風險

許多人週末常會放縱自己晚睡晚起，但要小心，這種「生活節奏的錯位」，可能暗藏著健康危機。日本早稻田大學研究指出，即便僅有一次的社會性時差（social jetlag），也足以引發早晨血壓異常上升與動脈硬化，成為心血管疾病的重要風險因子。

根據日媒「yahoo」報導，「社會性時差」指的是人們在週末與平日之間，作息時間出現偏差的現象：如平日固定7點起床，但週末卻睡到10點，這樣的作息差就像跨了時區般打亂身體的節奏。不同於長途旅行引發的時差反應，社會性時差更常見於「上班族、學生族群」，且當事人通常毫無自覺。

研究團隊針對年輕成人進行對照實驗，模擬「週末晚睡晚起2小時以上」的作息，發現週一早上受試者的收縮壓顯著上升，且動脈硬度也同步提高。這意味著，即使只是一次週末作息紊亂，也可能誘發「過度血壓反彈」的現象，尤其週一清晨，是一週當中心血管事件發生率最高的時段。

一般而言，血壓會在清晨自然上升，幫助身體甦醒並準備活動。這種上升是正常的生理反應。然而，當作息紊亂打亂了生理時鐘，血壓上升幅度就可能失控，導致心臟、血管負擔增加，再加上睡眠時間不穩、睡眠品質下降，更會擾亂自律神經系統的調節，使身體在一週的開端就處於「高度壓力狀態」。

因此，專家呼籲：「週末也要維持穩定作息」，他們也提供了避免社會性時差的4個實用建議：