快訊

營養師曝早餐吃納豆「加1物」 改善便秘還可減重

想消除腹部脂肪，快走或慢走哪樣更能減脂？研究結果讓人意外

孫生再被爆「摸女模下體」 女方控訴曝聊天紀錄

全國醫療性凍卵凍精補助 國健署拚年底前上路

中央社／ 台北20日電

這是一場與時間賽跑的過程，人工生殖機構醫師吳成玄表示，凍卵療程對年輕癌症患者是龐大支出，盼中央接棒補助。國健署回應，醫療性凍精凍卵補助力拚今年順利上路。

癌症治療影響生殖功能，衛福部國健署推出醫療性生育保存補助試辦計畫，補助女性乳癌凍卵、男性血癌凍精，初期年預算支出約新台幣1億元。國健署長吳昭軍今天告訴中央社記者，計畫已送行政院，目前持續與宗教、家庭團體舉行會議，凝聚共識，努力讓新制在今年能順利上路。

台灣各縣市近年陸續推出醫療性凍卵補助，包含嘉義市醫療性凍精凍卵補助不限癌別，台北市擴大醫療性凍卵補助，台中市自今年起針對罹癌病友推出「醫療性凍卵凍精」補助計畫，今年27歲的癌友姍姍（化名）就是受惠對象之一，療程順利僅花費一半費用。

台中禾馨宜蘊生殖中心副院長吳成玄近日透過新聞稿分享姍姍的故事，她被診斷罹患大腸癌，醫師建議需儘快接受手術與化療，同時建議未婚、未有生育規劃的她，可在治療前考慮凍卵，並提供補助資訊。姍姍同意凍卵後，醫療團隊不到2週內完成凍卵療程，術後未出現任何併發症，讓她順利銜接後續癌症療程。

吳成玄解釋，醫療性凍卵是對即將接受化療、放療，或有卵巢功能受損風險的女性，在治療前先凍存卵子，保存生育力，讓未來仍有機會懷孕。凍卵療程費用約新台幣10萬至12萬元，對年輕癌症患者來說是一筆不小支出，過去許多年輕病友因此卻步。

「許多患者聽到有補助才安心走進診間，這樣的政策真的幫到人。」吳成玄說，全國尚無統一的醫療性凍卵補助機制，僅部分地方政府提供不同標準補助金額與資格條件。他呼籲中央制定全國性補助政策，讓所有罹癌患者無論居住在何地，在對抗疾病同時仍保有對未來生育權的希望與選擇。

凍卵 患者 癌症治療

延伸閱讀

國健署破除HPV三大迷思 提醒沒性行為仍可能感染

嬰兒猝死症候群 國健署提醒趴睡等5大NG睡眠行為

獨／B、C肝炎篩檢7月再放寬至40歲 國健署：百萬人受惠

保障女性癌友生育權 花蓮縣府補助凍卵最高6萬元

相關新聞

地牛翻身！中午12時39分台南東山規模3.5地震 最大震度3級

地牛翻身！中午12時39分台南東山發生規模3.5地震，地震深度7.6公里，屬於極淺層地震，最大震度台南3級。

營養師曝早餐吃納豆「加1物」 改善便秘還可減重

想要從早餐開始保養腸胃，卻不知道該吃什麼嗎？日本營養師建議，只要在納豆中加入「白菜」，就能有效幫助腸道蠕動、提升腸內好菌，打造輕盈體質、促進排便順暢。

慢性腎臟病不可逆 醫揭少吃「這類食物」堅果也上榜

腎臟扮演把身體廢物代謝出去的重要角色，並負責淨化血液、維持體內電解質、荷爾蒙平衡。一旦腎臟功能受損，會出現水腫、排尿不正...

氣象署新增「沿海風力預報」 供地方參考放颱風假

去年4颱風登陸造成台灣各地災情不斷，中央氣象署指出，今年起，在颱風警報期間的縣市首長視訊連線會議上，將新增「颱風警報期間...

6旬婦癌篩陽性未留意 1年後血便查出已罹直腸癌

根據衛福部數據統計，雲嘉南地區民眾罹患大腸直腸癌比率高，但癌篩利用率卻偏低，讓不少醫師出面呼籲，符合資格的民眾可定期進行...

周六不打烊！8成郵局員工爭取周休2日 產工5月1日上街頭

中華郵政全台有1296間郵局，其中有275處郵局周六不打烊維持營業，員工得輪班周六上班，高達8成郵局員工要求周六停止窗口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。