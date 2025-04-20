營養師曝早餐吃納豆「加1物」 改善便秘還可減重

想要從早餐開始保養腸胃，卻不知道該吃什麼嗎？日本營養師建議，只要在納豆中加入「白菜」，就能有效幫助腸道蠕動、提升腸內好菌，打造輕盈體質、促進排便順暢。

根據日媒「yahoo」報導，納豆是由黃豆經過納豆菌發酵製成，富含「水溶性與非水溶性纖維」，能夠刺激腸道蠕動、幫助排便順暢。不僅如此，納豆菌能以「活菌」形式抵達腸道，作為益菌的養分來源，進一步促進腸內菌叢平衡。

腸道環境一旦受到飲食失衡、壓力或老化影響，壞菌會增加、腸內環境隨之惡化，容易導致腹脹、便秘、疲勞等問題。因此，每天適量攝取納豆，有助於長期維持良好的腸道狀態。

而白菜不僅水分多、熱量也低，是非常適合腸道保養的蔬菜，其「富含不溶性食物纖維」，有助清除腸內老廢物質，搭配納豆一起食用，整體纖維攝取更完整。此外，納豆中維生素C含量不高，但白菜恰好能補足這一點，兩者結合後營養更均衡，也適合正在進行減重飲食的族群。

若是平時上班忙碌，可以製作常備醃白菜，方便食用。只要在前一晚將白菜切塊，加入鹽巴搓揉製成簡單漬物，隔天早上與納豆拌在一起，就是一道口感清爽、纖維滿點的腸活料理。想要增加風味，也可以加入「市售白菜泡菜」。泡菜本身屬於發酵食品，富含乳酸菌，與納豆一樣能為腸道提供多樣益菌，兩者搭配堪稱「黃金腸活組合」。