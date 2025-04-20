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慢性腎臟病不可逆 醫揭少吃「這類食物」堅果也上榜

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
腎臟病患者飲食必須特別留心，特別是控制蛋白質攝取量；會升高血磷的食物儘量不要吃。本報資料照片
腎臟病患者飲食必須特別留心，特別是控制蛋白質攝取量；會升高血磷的食物儘量不要吃。本報資料照片

腎臟扮演把身體廢物代謝出去的重要角色，並負責淨化血液、維持體內電解質、荷爾蒙平衡。一旦腎臟功能受損，會出現水腫、排尿不正常、貧血、高血壓、腰背痠痛、疲倦無力等症狀。受損情況超過3個月，恐導致功能無法恢復正常，即稱為「慢性腎臟病」。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中西醫整合科主任陳建宏表示，慢性腎臟病不可逆，只能控制病程避免惡化、進入洗腎階段。根據衛福部「112年死因統計概況」，腎炎、腎病症候群及腎病變為十大死因第10名，除了三高是致病主因之外，糖尿病、心血管疾病、蛋白尿及痛風患者也是高危險群，應規律用藥穩定病情。

陳建宏指出，吸菸、肥胖也是影響腎功能異常的原因之一，民眾應注意「護腎守則」，多喝水、均衡飲食、規律運動、戒除菸酒、定期檢查腎功能，並謹慎使用消炎止痛藥。另外，「馬兜鈴酸」已被證實會造成腎功能快速惡化，政府也已禁用含有馬兜鈴酸的藥材，切勿服用來路不明的偏方藥草。

陳建宏強調，吸菸、肥胖、三高患者要加強日常生活保養之道；因腎絲球過濾率會隨著年齡增加而逐漸衰退，65歲以上年長者的腎臟病與老化有高度關聯，亦要進行疾病自我管理、維持良好生活作息。慢性腎臟病的預防原則，有四大重點：

1.調整生活作息，不抽菸、不酗酒、不熬夜。

2.每周規律運動至少3次。

3.積極控制飲食，不要吃太鹹，攝取均衡良好的營養。

4.中西醫藥物整合治療及定期追蹤，不任意服用藥物。

飲食是控制慢性腎臟病很重要的一環，因腎臟功能受損，無法清除體內的鈉、鉀和磷，要特別限制飲食中蛋白質的含量。陳建宏提醒，「不要吃太鹹」是首要重點，幫助血壓維持正常；適量減少蛋白質食物，多選擇魚、豬、牛、羊、雞等優質蛋白質。會升高血磷的食物儘量不要吃，包括：

全穀類：五穀、糙米、全麥製品、薏仁、蓮子、紅豆、綠豆

乳製品：鮮奶、奶粉、乳酪、優格、養樂多、起司、冰淇淋

蛋、內臟類：蛋黃、魚卵、動物內臟

堅果種子類：花生、瓜子、腰果、核桃、芝麻、杏仁果、開心果

其他：酵母粉、可樂、汽水、可可粉、巧克力、卵磷脂、雞精、濃茶

腎功能 腎臟病

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