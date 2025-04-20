「末日前的冬之旅」挑戰同台雙戲 古典版PK台語爵士版

詩人鴻鴻與黑眼睛跨劇團今日於台北表演藝術中心球劇場帶來《末日前的冬之旅》，將舒伯特的《冬之旅》改編為音樂意象劇場，並挑戰同台雙戲，午場是爵士版，晚場則是古典版。北藝中心表示，「絕世復刻經典場」與「末日重生爵士場」兩個版本，讓初次接觸的觀眾既能欣賞原汁原味的古典版，也能品味充滿包容精神的台語爵士版。

德國浪漫主義詩人威廉．穆勒《冬之旅》的24首詩，在舒伯特的重新編排與作曲下，成為鋪陳情感層次豐富的聲音旅程——一位失戀旅人在冬日流浪，靜靜向內窺視傷痕與存在的深淵。《冬之旅》不僅被無數音樂家重新詮釋，也成為舞蹈與戲劇的靈感泉源。

黑眼睛跨劇團藝術總監鴻鴻表示，《冬之旅》堪稱是自己的「荒島唱片」，自大學時代第一次聽到全曲錄音至今已40年，想要做舒伯特《冬之旅》的劇場版是他的夙願。而《末日前的冬之旅》就像是一部電影，畫面不變卻配上兩套聲軌。

《末日前的冬之旅》古典版，由男中音趙方豪搭配蘇映竹的鋼琴伴奏，演唱舒伯特原汁原味的德語版，中譯歌詞選用了聲樂家金慶雲協韻而富詩意的譯本《冬旅》，如第一首〈晚安〉的譯筆：「陌生的我來到這裡，陌生的我又離去，五月曾何等親密，迎我以繁花如許」。爵士版則由爵士女歌手林理惠演唱謝明諺全新編曲，詩人鄭順聰重新填詞的台語版，將舒伯特轉化為狂野的爵士樂，演唱者也彷彿以流浪者的身份穿梭古今。

鴻鴻形容，台語版歌詞既口語又不失典雅，與其說是翻譯，不如說是重寫，用台語的聲韻填德語的旋律相當高難度。鄭順聰也分享，創作過程中自己的詞既要保持與歌劇的距離感，又要代入劇場呈現的畫面，彷彿將場景從歐陸的冰雪荒原轉換為台灣風景。他在轉譯過程中代入許多台語歌曲的「悲戀」情境，打趣自己以「半夜被老婆趕出門」的心情進行填詞。