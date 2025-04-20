周六不打烊！8成郵局員工爭取周休2日 產工5月1日上街頭

中華郵政全台有1296間郵局，其中有275處郵局周六不打烊維持營業，員工得輪班周六上班，高達8成郵局員工要求周六停止窗口上班營業，但中華郵政遲未調整，台灣郵政產業工會指出，5月1日將上凱道提出郵局周六不營業、績效講機與營收脫鉤，比照經濟部照顧國營企業員工等5大訴求。

中華郵政回應，有關周六停止窗口上班營業一事，經查周六營業郵局主要是為服務一般上班民眾利用放假日來局辦理業務，與一般上班日客群不同，且可紓解窗口平日中午的尖峰時段作業負擔，已深受用郵民眾肯定及支持；另現在民眾生活型態改變，配合客戶需求，提供優質服務品質。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，中華郵政的儲匯服務跟銀行一樣，銀行早已實施周休2日，但中華郵政仍有275處郵局周六營業，且在數位轉型下，周六來客數驟減。目前有i郵箱可全年無休自助取寄郵件，因此高達8成的員工認為周六不應該出來上班，盼能正常周休2日，公司應想辦法創造更大營收，且周六能增加的營收也有限。

廖迺辰指出，產工預計5月1日上凱道與勞團集結，並將提出周六停止窗口上班營業；績效獎金與營收脫鉤，比照經濟部照顧國營企業員工；停止裁區與群組化，夏季酷熱天氣將至，部分區段負擔大投遞時間拉長易有熱傷害，應立即調整區段勞逸不均的問題；獎金納入退休金提撥；職場霸凌及性騷擾零容忍等5大訴求。

針對經營績效獎金與營收脫鉤，中華郵政表示，根據交通部相關要點規定，績效獎金須有盈餘始得發放，並由各事業年度決算稅前盈餘，經考量政策因素所影響的收支後，達成的總盈餘，依員工貢獻程度提撥計給，中華郵政為交通部所屬實施用人費率的國營事業機構，績效獎金之核發應依上開實施要點規定辦理。

至於停止裁區與群組化、調整區段勞逸不均的問題，中華郵政說，各局實施群組化作業前，均與同仁妥適溝通，等熟稔投遞區域後啟動該機制，且未有所述裁段情形；但部分投遞單位有勞逸不均的問題，將督導各局持續檢討並改進相關措施，合理調配人力。

中華郵政也說，績效獎金並非工資，其他國營事業案例也多認定非工資，因此未納退休金提繳工資；職場霸凌及性騷擾部分，中華郵政強調，對職場不法侵害行為和性騷擾一向採取零容忍態度，並建立通報及處理機制。

根據估算，郵局員工周六上班視同加班，可領1.33倍和1.67倍加班費，人事成本增加逾2億元。