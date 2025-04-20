聽新聞
0:00 / 0:00
今起暖熱周二高溫上看36度 周三周四還有大雷雨連下4天
今起到周二水氣逐漸減少，天氣暖熱；周三起受鋒面及東北季風影響，天氣不穩定，雨連下四天，且周三、周四還可能再一波大雷雨。
中央氣象署預報員陳姵安上午表示，今天鋒面逐漸通過，北部地區仍有局部短暫雨。明後天水氣逐漸減少，各地暖熱飆高溫，東南部、大台北地區高溫恐36度。周三起鋒面逐漸接近周四通過，恐有雷擊、強陣風及瞬間大雨等劇烈天氣；周五及周六受東北季風影響，加上華南雲雨區東移，全台有雨且降溫。
降雨方面，陳姵安表示，今天鋒面通過北部海面，北部地區有局部短暫陣雨，午後中部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。明後天水氣減少，僅午後山區有零星雨。
陳姵安說，周三、周四鋒面接近及通過，水氣增加，周三率先影響北部及東北部地區，轉陣雨天氣，鋒面接近台灣時不排除雷雨發生，由北往南持續漸近，並影響到周四。周五周六受東北季風增強，加上華南雲區東移，水氣偏多，幾乎全台有雨。
溫度方面，陳姵安指出，明後天偏南風，高溫持續，周二東南部恐有焚風，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷等也可能有35、36度。
陳姵安表示，周三起受鋒面及東北風影響，水氣增加，高溫降低，周三及周四偏舒適，北部20到29度、中部22到31度，南部23到33度。周五、周六低溫北部剩19度，其他地區約20度。
另外，今天到周三馬祖及金門有霧或低雲；明天清晨中部也有局部霧，提醒民眾注意交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言