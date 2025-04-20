今起暖熱周二高溫上看36度 周三周四還有大雷雨連下4天

今起到周二水氣逐漸減少，天氣暖熱；周三起受鋒面及東北季風影響，天氣不穩定，雨連下四天，且周三、周四還可能再一波大雷雨。

中央氣象署預報員陳姵安上午表示，今天鋒面逐漸通過，北部地區仍有局部短暫雨。明後天水氣逐漸減少，各地暖熱飆高溫，東南部、大台北地區高溫恐36度。周三起鋒面逐漸接近周四通過，恐有雷擊、強陣風及瞬間大雨等劇烈天氣；周五及周六受東北季風影響，加上華南雲雨區東移，全台有雨且降溫。

降雨方面，陳姵安表示，今天鋒面通過北部海面，北部地區有局部短暫陣雨，午後中部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。明後天水氣減少，僅午後山區有零星雨。

陳姵安說，周三、周四鋒面接近及通過，水氣增加，周三率先影響北部及東北部地區，轉陣雨天氣，鋒面接近台灣時不排除雷雨發生，由北往南持續漸近，並影響到周四。周五周六受東北季風增強，加上華南雲區東移，水氣偏多，幾乎全台有雨。

溫度方面，陳姵安指出，明後天偏南風，高溫持續，周二東南部恐有焚風，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷等也可能有35、36度。

陳姵安表示，周三起受鋒面及東北風影響，水氣增加，高溫降低，周三及周四偏舒適，北部20到29度、中部22到31度，南部23到33度。周五、周六低溫北部剩19度，其他地區約20度。