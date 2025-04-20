嘉慶君也玩轉生異世界 票房完售吸新舊戲迷

傳統歌仔戲也能玩穿越異世界嗎？以「國姓之鬼」獲台新藝術獎的編導搭檔宋厚寬、蔡逸璇再度合作，將民間傳說「嘉慶君遊台灣」結合真實清代詐騙案件，打造多層次戲曲劇場。

這齣由明華園戲劇總團與一心戲劇團演出的旗艦作品「轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團！？」5月中將在台北登場，限量4場早在一個多月前完售，成績亮眼。劇名之長甚至被當家小生孫翠鳳笑稱「從沒看過戲名超過20字」。

●當虛構嘉慶君遇上真實詐騙案

「嘉慶君遊台灣」是台灣家喻戶曉的民間故事，衍生出無數歌仔戲、歌曲、電視劇。但根據歷史記載，嘉慶皇帝從未到訪過台灣，這段故事純屬民間創作。不過，台灣清朝期間倒真有個「詐騙犯」曾驚動了嘉慶皇帝。

導演宋厚寬與編劇蔡逸璇接受中央社記者專訪分享，清嘉慶年間，嘉義市井小民劉碧玉偷取宮廷用品，還偽造官印與文書，在宜蘭行騙土地。遭到逮捕後，他更被發現是抗清民變「林爽文事件」主謀的親屬，引發嘉慶皇帝震怒下令徹查。

更離奇的是，1815年押送劉碧玉回京的船隻，自台南鹿耳門出海後，竟在黑水溝消失。劉碧玉生死未卜，還傳出逃往南洋，成為一樁懸案。相關奏摺至今仍可在台灣故宮線上清代檔案檢索系統查到。

這起歷史奇案在2025戲曲藝術節策展人張啟豐推薦下，成為兩人創作起點。他們發想：「既然大家記憶裡都有一個嘉慶君，為何不創造一個嘉慶皇帝真的來過台灣的異世界？」

●異世界題材打破戲曲同溫層，女兒看戲媽媽喊加一

劇中主角小劉原是走投無路的詐騙集團車手，一場車禍後穿越到歌仔戲異世界，成了微服出巡的「劉嘉慶」。沒想到發現當地行騙的情敵劉秀榮，竟是自己的祖先，讓他陷入「維護正義」或「保全未來」的兩難抉擇。

「我相信戲曲可以承載任何題材，無論是科幻、驚悚，甚至動漫圈熱門的轉生番。」宋厚寬表示，他和蔡逸璇都是現代戲劇科班出身，堅信只要劇本夠扎實有趣，專業戲曲演員也能在傳統格律中，找到自由發揮空間、玩得盡興。

宋厚寬笑說，排練期間演員們果真臨場互動笑料不斷，彷彿像餐廳秀。尤其明華園與一心戲劇團演員外台經驗豐富，有人台詞忘了也能即興補位，甚至拋出誇張綜藝摔。

新穎題材也成功吸引從未接觸過歌仔戲的觀眾。蔡逸璇觀察，「轉生到異世界成為嘉慶君」在動漫社群也有討論聲量，不少人好奇歌仔戲如何呈現「轉生番」。還有女兒搶票後，媽媽一聽是明華園，馬上喊加一。

特別的是，由於孫翠鳳飾演的「劉嘉慶」，本身設定就是不懂戲曲規則的現代人，會邊演邊拋出觀眾常見疑問，例如吐槽演員獨白為什麼要唱出來，大家又裝沒聽見等，讓歌仔戲新手能在笑聲中入門，資深戲迷也能享受看孫翠鳳裝傻樂趣。

●孫家兄妹20年再合體，戲裡戲外多重觀看

蔡逸璇指出，這部作品也能從多個角度體驗，不論是欣賞國寶級兄妹孫榮輝、孫翠鳳睽違20多年再度同台；重溫生命記憶裡的「嘉慶君」；探究清代詐騙手法；或純粹想看一場歌仔戲版的轉生番，相信大家都能笑著回家。

宋厚寬也透露，既然這是詐騙題材，劇情設計當然層層反轉，「我們準備了3、4層劇情翻轉，相信觀眾一定會看得過癮。」