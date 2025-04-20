「藍寶寶」文史列車啟航 4月26日還有2區間車票可訂購

有「藍寶寶」暱稱的台鐵DR2400型柴油客車郵輪列車，不僅被列為文史列車，還是少數保存且仍可運行的列車，昨日鳴笛啟航，讓旅客一圓懷舊夢，錯過活動的旅客，可把握第二趟藍寶寶文資郵輪列車4月26日開行的機會。

「藍寶寶」DR2400型列車被列為文史列車，是少數保存且仍可運行的列車，因具歷史價值與代表性，選為此次郵輪式列車主題活動，列車上經由文史導覽人員解說藍寶寶的歷史故事富有教育推廣的意味。

自日治時期內灣線即為重要支線，沿途聚落擁有豐富的客家文化與自然景致，本行程結合了「藍寶寶」DR2400型文資郵輪列車的開行，不僅提供旅客一圓懷舊夢，更讓旅客以慢遊的方式走進新竹在地文化，實踐鐵道與地方共榮的發展目標。

台鐵表示，本次活動是將文史列車結合郵輪行程的創新運輸服務並活化文化資產，未來也將持續規畫各式郵輪式列車主題行程，邀請更多旅客一起搭上特色行程的列車，深入認識鐵道文化的美好。

台鐵表示，錯過本次「藍寶寶」DR2400型文資郵輪列車活動的旅客，第二趟將於4月26日開行，喜愛「藍寶寶」DR2400型文資郵輪列車的旅客，可於台鐵單日郵輪式列車行程網頁訂購。