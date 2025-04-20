內政部單身聯誼活動4/21起報名　參加即補助穿搭課程

內政部2025年「緣起相遇時」單身聯誼活動，從今5月至10月辦理14梯次、共1120位名額，前5梯次於4月21日中午起開放網路報名，更加碼補助每位參加者每人1堂服裝穿搭形象課程，完成解謎任務前3名團隊可獲現金獎勵，第1名可拿1萬5000元。

內政部表示，今年單身聯誼活動涵蓋全台北、中、南、東地區，規劃多元豐富的行程與體驗活動，包含北部在陽明山陽明書屋導覽、鶯歌體驗手拉胚，中部在東勢學習手沖咖啡、彰化實境解謎，南部在嘉義搭乘檜來嘉驛檜木列車、旗山體驗植物拓染，東部在宜蘭棲蘭森林遊樂區親近大自然等遊程。

內政部指出，為擴大單身聯誼活動量能，今年內政部特別精心規劃，其中彰化縣政府特別與內政部合作，以彰化孔廟、元清觀及開化寺為場景，設計實境解謎活動，讓參加者在任務中認識新朋友、培養默契，順道來一趟彰化輕旅行。

內政部提到，完成所有解謎任務的前3名團隊可獲得由彰化縣彰化市公所提供3萬元獎金，第1名1萬5,000元、第2名1萬元、第3名5000元。

內政部指出，參加者須繳交的費用為1日遊1440元、2日遊4160元，活動費用已由內政部補助2成，為鼓勵單身者踴躍報名，內政部額外提供每位參加者每人1堂服裝穿搭形象課程（實體或線上），協助參與者展現自信與魅力，各梯次報名時間與活動內容，可至「內政部114年『緣起相遇時』單身聯誼活動」專屬網頁瀏覽查詢。