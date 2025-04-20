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活動觀光經濟3／高雄演唱會經濟創57億產值 提升城市整體形象

中央社／ 高雄20日電

國際巨星、天團輪番港都開唱，高雄市長陳其邁做為東道主，祭出場租、娛樂稅減免及搭配交通疏運與商圈優惠加值等服務，成功推動「演唱會經濟」，去年創造新台幣57億元觀光財。

高雄市去年有紅髮艾德（Ed Sheeran）、火星人布魯諾（Bruno Mars）、接招（Take That）合唱團、Lisa見面會等國際樂團偶像演出；大港開唱等指標性大型戶外音樂祭集結國內外人氣明星，則吸引約30萬人次入場。

演唱會經濟發威，經高雄市政府統計，去年總計舉辦超過157場次演唱會，創造171萬人次、57億元觀光產值。

依據市府資料，今年會有圭賢、魔力紅（Maroon5）、RAIN、CNBLUE、凱莉．米洛（Kylie Minogue）、倖田來未、張學友、廣末涼子、江蕙、告五人等堅強卡司陸續公布。

演唱會涉及層面廣，天團提出相對應需求，首要考量就是演出場地，高雄國家體育場（世運主場館）可容納4.5萬人以上，為綠建築黃金標章場館，場館安全配套完整，加上市府提供行政支援與免收場地與設施設備使用費等誘因，獲得響應「音樂產業氣候公約」與聯合國氣候峰會COP26呼籲的酷玩（Coldplay）等大團青睞。

陳其邁曾表示，整體評估應從產值來看，市府認為演唱會可促進經濟，所以願意提供減免，讓廠商創造更好的環境，讓粉絲願意造訪。

高雄市政府指出，參考往例國外演出團體售票紀錄，因演唱會能吸引各地歌迷到高雄，創造可觀商機及周邊經濟效益，提升國際能見度，公益面向且總體效益實大於場地使用費，並盡地主之誼提供娛樂稅減免、場館硬體服務、環境衛生、安全維護等全方位行政協助服務。

另外就是「留客提案」，包含串聯酒吧搶進夜經濟，擴大演唱會經濟效益，同時推出優惠券擴大商圈夜市與夜經濟商機，及搭配特色遊程讓人流、金流多點擴散，還有逐年完善的大眾運輸。

市府表示，透過「演唱會經濟」做為城市行銷，提升城市整體形象，無論是硬體或軟體方面都有底氣，讓世界看見高雄轉變。

演唱會

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