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環境部擬跨界籌組「抗高溫對策聯盟」 最快5月底成立

中央社／ 台北20日電

為因應極端高溫可能帶來的衝擊，環境部擬與各部會、產學研單位組成「抗高溫對策聯盟」，由環境部綜整，推動跨領域、跨層級合作，目標最快在5月底前成立。

根據2024年「台灣氣候變遷分析系列報告－暖化趨勢下的台灣極端高溫與衝擊」，1910至2020年間，6個百年測站的夏季平均最高溫變化與高溫指標天數，以事件觀點偵測極端高溫發生的等級、頻率、面積與持續天數，顯示全台平均皆有明顯上升趨勢。

環境部氣候變遷署副署長徐旭誠告訴中央社記者，今年1月首度進行跨部會會議後，4月中旬也與產業界初步討論，包含商品製造及通路業者；預計4月間再邀集NGO及各部會官方代表開會、進一步聚焦，收斂意見；目標是5月底聯盟能正式成立。

徐旭誠指出，聯盟最終是希望擬訂上位框架、有整體抗高溫對策，並引導納入新一期國家調適計畫；短期可能先就高溫預警機制進行強化。

徐旭誠說明，4月與業界會議中主要有2大層次，希望能結合業界打造熱浪經濟，開發抗熱產業鏈。首先是針對專業工作者，如戶外工作者、廠內高溫情境，針對需要長時間在高溫環境下工作的族群，設計抗高溫所需的「職人服」等。

徐旭誠提到，在零售通路業者部分，包括家樂福、小北百貨、便利商店代表等，希望能配合高溫議題設置專區販售相關商品；通路業者回應，希望能在商品區建立一個高溫行動的「識別」，類似一個共同參與對抗高溫的標誌。

根據資料，抗高溫對策聯盟由環境部整合各部會，如勞動部提出戶外工作者防護措施、衛福部提升弱勢族群韌性、內政部推廣綠建築及都市降溫、農業部提供農業保險及救助、經濟部則是產業衝擊協助等。

另外，也會請地方政府因地制宜，提出抗高溫對策，或設置示範區等。

環境部 高溫

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