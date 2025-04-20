內政部舉辦單身聯誼4月21日起報名 補助參加穿搭課程

內政部舉辦單身聯誼活動從5月至10月辦理14梯次、共1120位名額，前5梯次於4月21日中午起開放網路報名，補助每名參加者1堂服裝穿搭形象課程，完成解謎任務者，第1名可獲新台幣1萬5000元獎金。

內政部透過新聞稿表示，今年「緣起相遇時」單身聯誼活動涵蓋全國北、中、南、東地區，規劃多元行程與體驗活動，包含北部在陽明山陽明書屋導覽、鶯歌體驗手拉坯，中部在東勢學習手沖咖啡、彰化實境解謎，南部在嘉義搭乘檜來嘉驛檜木列車、旗山體驗植物拓染，東部在宜蘭棲蘭森林遊樂區親近大自然等遊程。

內政部指出，為擴大單身聯誼活動量能，彰化縣政府特別與內政部合作，以彰化孔廟、元清觀及開化寺為場景，設計實境解謎活動，讓參加者在任務中認識新朋友、培養默契，完成所有解謎任務的前3名團隊可獲得由彰化縣彰化市公所提供的3萬元獎金，第1名可獲得1萬5000元、第2名為1萬元、第3名5000元。

內政部說，年滿18歲、在台灣設戶籍的單身者都可以報名，參加者須繳交費用為1日遊1440元、2日遊4160元，活動費用已由內政部補助2成，並額外提供參加者每人1堂實體或線上的服裝穿搭形象課程。各梯次報名時間與內容可至「內政部114年『緣起相遇時』單身聯誼活動」https://www.ris.gov.tw/app/portal/520查詢。