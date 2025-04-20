憂菸防法修法寬 國教盟提六訴求護兒少
新興菸品氾濫，電子煙具已成依托咪酯等毒品吸食工具，「喪屍煙彈」入侵校園，重創青少年健康。為控管新興菸品、守住兒少健康防線，國教行動聯盟與拒菸團體特別提出「保護兒少遠離菸害六大原則」的修法主張，要求明確管制新興菸品與數位行銷手法！
修法表態關鍵期
電子煙早已應全面禁止，但兩年多來政策未見落實執行。此次修法正是政府表態的時刻——究竟是落實禁令，還是選擇安靜擱置？而加味加熱菸是否納入管理、是否一樣禁用，也考驗政府防堵新興菸品的決心。
國健署雖說，加熱菸四月份會有進一步的結果，但因教聯盟卻擔憂也重申，不可以違反台灣菸害防制法的規定，不可允許以誤導性的「iQOS」名稱通過審查上市。
6項修法主張
國教盟與拒菸團體整理修法建議共6項：
一、針對修補網路與持有規範漏洞，強化執法工具，國教聯盟主張訂定具體罰則辦法，違規廣告應直接開罰、不應先行告知。且應明文禁止非法新興菸品之「持有」，納入執法依據，並落實查緝、沒入、銷毀與平台屏蔽機制。
二、要求「立即公告」全面禁止加味菸品，因教聯盟說修法早已明定禁止加味菸，但衛福部至今未公告落實，應明確公告「除菸草原味外全面禁止所有調味/風味添加物」。
三、禁止違法品名如IQ*S全球最大菸商以誤導性名稱申請上市，企圖規避管制，國教聯盟主張：不得使用具有誤導意味之名稱通過審查。
警語面積由50%到85%
四、建議修正審查名稱「健康風險評估」一詞，此易被誤解為減害包裝改為「指定菸品上市評估審查」，防止誤導年輕人。
五、提高包裝警示與素面設計，台灣圖文警示面積僅50%，仍遠低於國際標準，應恢復菸防法草案原訂85%面積，並推行素面包裝與單支警語。
六、禁止未來所有新型態菸品，現行法規無法涵蓋未來創新型態的菸品，應修法明定所有新形態菸品製造、輸入、廣告、販售一律禁止。
拒菸團體呼籲政府落實「以兒少為本位」的修法精神，補齊執法空窗、堵住審查破口、明確管制範圍，才能真正打造無菸健康的台灣。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言