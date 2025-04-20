憂菸防法修法寬 國教盟提六訴求護兒少

新興菸品氾濫，電子煙具已成依托咪酯等毒品吸食工具，「喪屍煙彈」入侵校園，重創青少年健康。為控管新興菸品、守住兒少健康防線，國教行動聯盟與拒菸團體特別提出「保護兒少遠離菸害六大原則」的修法主張，要求明確管制新興菸品與數位行銷手法！

修法表態關鍵期

電子煙早已應全面禁止，但兩年多來政策未見落實執行。此次修法正是政府表態的時刻——究竟是落實禁令，還是選擇安靜擱置？而加味加熱菸是否納入管理、是否一樣禁用，也考驗政府防堵新興菸品的決心。



國健署雖說，加熱菸四月份會有進一步的結果，但因教聯盟卻擔憂也重申，不可以違反台灣菸害防制法的規定，不可允許以誤導性的「iQOS」名稱通過審查上市。

6項修法主張

國教盟與拒菸團體整理修法建議共6項：



一、針對修補網路與持有規範漏洞，強化執法工具，國教聯盟主張訂定具體罰則辦法，違規廣告應直接開罰、不應先行告知。且應明文禁止非法新興菸品之「持有」，納入執法依據，並落實查緝、沒入、銷毀與平台屏蔽機制。

二、要求「立即公告」全面禁止加味菸品，因教聯盟說修法早已明定禁止加味菸，但衛福部至今未公告落實，應明確公告「除菸草原味外全面禁止所有調味/風味添加物」。

三、禁止違法品名如IQ*S全球最大菸商以誤導性名稱申請上市，企圖規避管制，國教聯盟主張：不得使用具有誤導意味之名稱通過審查。

警語面積由50%到85%

四、建議修正審查名稱「健康風險評估」一詞，此易被誤解為減害包裝改為「指定菸品上市評估審查」，防止誤導年輕人。



五、提高包裝警示與素面設計，台灣圖文警示面積僅50%，仍遠低於國際標準，應恢復菸防法草案原訂85%面積，並推行素面包裝與單支警語。

六、禁止未來所有新型態菸品，現行法規無法涵蓋未來創新型態的菸品，應修法明定所有新形態菸品製造、輸入、廣告、販售一律禁止。

拒菸團體呼籲政府落實「以兒少為本位」的修法精神，補齊執法空窗、堵住審查破口、明確管制範圍，才能真正打造無菸健康的台灣。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

【更多精采內容，詳見 】