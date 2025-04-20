熱到周二高溫恐36度 天氣風險：周三起雨連下四天

天氣暖熱，要防中暑。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，高溫持續至周二，高溫上看36度；周三鋒面接近轉雷陣雨，之後受東北季風影響，到周末恐連下四天。

林孝儒表示，昨晚鋒面通過北方海面，北部及東北部一度出現短暫陣雨；今白天起鋒面東移遠離，對台灣天氣無明顯影響，各地多雲、局部陰，雲層間有陽光露臉，氣溫悶熱，預測高溫可達28-33度，低溫約19-23度。午後中北山區不排除有熱對流發展，帶來短暫陣雨機會。

明天到周二，林孝儒指出，北方新一道鋒面系統逐漸建立並南下至中國沿海，台灣附近西南風逐日增強，水氣減少，各地以晴時多雲穩定天氣為主，午後山區仍有對流發展機會，但雨勢有限。氣溫更炎熱，周二各地高溫普遍30度或以上，中南部內陸、大台北盆地及花東縱谷等地不排除有34-36度高溫發生機會。

林孝儒指出，周三至周五，台灣大氣環境轉趨複雜，北方有冷空氣南下，南方暖濕空氣勢力也不弱，可能有鋒面於台灣上空徘徊發展且強度變化不定。各地天氣不穩定，雲量增多轉陰，容易有對流雲系發展，帶來短暫陣雨或雷雨，甚至局部地區可能出現短時較大雨勢。

不過，高溫隨降雨與涼空氣南下略為舒緩。林孝儒說，周末鋒面遠離後轉為較為單純的東北季風及華南雲系影響，各地持續陰或多雲，中北部及東部仍容易有短暫陣雨，雷雨機率明顯下降。