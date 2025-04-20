不要這樣拿雨傘！實驗揭這動作衝擊力=1架鋼琴 遭插中恐失明骨折

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香港01／ 撰文／夏洛特
雨傘示意圖。圖／ingimage
雨傘示意圖。圖／ingimage

春雨綿綿，又到了要帶雨傘外出的時候，不過原來雨傘「威力」強勁，不可小覷！日本東京都廳近日公布1項實驗，模擬人們橫向握着長傘行走並擺動手臂，結果顯示其造成的最大撞擊力可高達240公斤，而且因為力量集中在傘的尾端，如果有人被撃中，更可能造成骨折失明等嚴重傷害。

雨傘這樣拿可能誤傷他人

綜合日本媒體報導，東京都廳生活文化體育局為令市民明白橫持雨傘的危險，因此特別進行實驗，將雨傘以橫向方向固定在擺錘裝置，並自45度角向下擺動，模擬行走時橫向持雨傘的手臂搖擺動作。

實驗影片中，可見當雨傘金屬尾端撞向假人後，假人頭部即時被大幅度撞開；另外，傘尖亦輕易撃碎1.6毫米厚的玻璃。

最大撞擊力可高達240公斤

根據東京都廳網頁，實驗結果顯示，擺動雨傘造成的撞擊最大力量約240公斤，相當於1架普通立式鋼琴的重量，而且因為力量集中在傘的尾端，如果撃中身體，有可能造成骨折或失明等嚴重傷害。

拿傘時應傘尖朝正下方

因此，進行實驗的工作人員呼籲小心持傘，「（橫向持傘）雖然比較易握，但這樣做很危險，雨傘的握把雖是彎曲設計，但應從靠近傘尖的部份握住，讓傘尖朝正下方，以確保安全」。

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文章授權轉載自《香港01》

失明 日本 雨傘 骨折

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