你也備受困擾嗎？青少年十大煩惱

這些都不只是小事！青少年在煩惱什麼？

青少年在成長過程中，常面臨來自生理、心理、學業與人際關係等多方面的煩惱。隨著青春期到來，身體快速發育，外貌變化可能引發自我認同困擾與外貌焦慮；同時，也容易與父母產生溝通衝突。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查出10大青少年煩惱，帶大家看見他們成長中可能遇見的困境。

青少年在學業上，可能因升學壓力與同儕競爭感到焦慮與自我懷疑；人際關係上，則可能經歷友情摩擦、被排擠或初戀情感的困惑。此外，社群媒體的影響也使他們更容易受到他人評價的干擾，甚至導致自尊受挫或心理壓力。這些若未能妥善處理，可能影響自信與身心發展，因此家人與師長的理解與支持扮演著重要角色。

NO. 10 作息不正常／睡眠不足

示意圖／ChatGPT

睡眠不足幾乎已經成為青少年間的常態問題，許多人因課業壓力、手機成癮、追劇或玩遊戲，常出現熬夜、睡不好、睡不飽等狀況，往往帶著不規律的混亂作息生活。平日的生理時鐘被打亂，使得白天上課無精打采、注意力不集中，甚至影響情緒與學習表現；到了週末又因為不需上課而晚睡晚起，更加無法調回正常的作息。

青少年面對作息問題往往感到困擾，又不知道該如何脫離每日的惡性循環，而家長又經常以責備方式干涉，反而引發反感與對立。此外，許多人由於每日繁重的課業，即使努力想要調整作息時間也無能為力，成為青少年的主要困擾之一，網友討論「熬夜讀書就是惡性循環」、「我當初就是熬夜，考試前作息調不回來，就考爆了」、「我學測熬夜，結果搞到身心出狀況，我覺得得不償失」。

NO. 9 社群焦慮／網路成癮與霸凌

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

在社群媒體盛行的時代，許多青少年容易陷入網路沉迷，長時間滑手機、瀏覽社群，導致現實人際互動減少、作息失衡。為了獲得更多按讚與關注，他們可能過度經營形象，對比他人光鮮亮麗的動態，產生攀比心態與社群焦慮，擔心自己不夠好、不夠受歡迎。若在網路上遭遇排擠、攻擊，甚至被散佈謠言，更可能陷入網路霸凌的陰影，對心理健康造成長期傷害。

牧村親子共學教室負責人何翩翩在《未來Family》中提到，青少年的自控力尚不足，但又想透過社群尋求自我價值，因此有許多煩惱都與網路密切相關，像是社交、外貌、社群焦慮、網路成癮、網路霸凌等等，近期熱門的暢銷書《失控的焦慮世代》就反映出這種現象，網友們表示，「手機逐漸讓我們形成『缺席恐懼』，網路只為了確保自己『不錯過任何事』怕缺席這個、錯過那個」、「許多青少年甚至成年人會因為網路上的一些言論而讓情緒終日波動不已」。

NO. 8 未來／自我認同迷茫

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

青少年處於身心快速變化的階段，常會面臨自我認同的迷惘與混亂。他們努力尋找「我是誰」、「我想成為什麼樣的人」，卻常因外界期待與自我感受不一致而感到掙扎。對於未來缺乏明確方向，容易對未來目標與出路感到茫然與不安，甚至懷疑自己的能力與自我價值。在同儕間的比較、課業壓力與社會期待交織下，使他們內心焦慮、自信動搖。

《未來Family》諮商心理專家蔡宜芳指出，現代孩子通常會在升學階段感到迷惘，除了學業成績的上的煩惱外，也對未來缺乏想像與認同，而父母往往會將這樣的狀態誤解為「不夠努力」，因此讓青少年們缺乏正向引導與情感支持，更加對自我產生否定、孤立無援，「我怕我不有趣、我不確定人家期待聽到什麼樣的回應。我怕對方覺得我很無聊，我怕一開口就是出醜」。

NO. 7 性別／性行為議題

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

青少年在成長過程中，會逐漸接觸到性別關係與性別角色，這也是建立性向認同的重要階段。他們可能對自身的性別定位感到混淆，或對喜歡的對象產生不同於主流價值觀的情感，因而產生困惑與壓力。在性別認同建立的過程中，社會對於相關議題的保守態度，可能讓他們難以開口求助，若生活周遭的父母、師長又不能給予尊重與正向的支持，他們更會因此陷入孤單與自我懷疑。

此外，青少年對性行為與親密關係充滿好奇，卻缺乏正確的引導與資訊，容易受到網路資訊或同儕影響而做出未成熟的決定。不成熟或觀念錯誤的性關係，往往會導致不可逆的傷害，而對於性的不確定，也可能影響到情感關係，造成心靈上的負擔。網友們認為，青少年的親密關係還是要建立在足夠的了解及相關知識下，「在性教育足夠成熟的情況下，讓每一個人都深入了解性不可怕，但要保護好自己維繫自己的權益」、「要擁有足夠的性教育知識」。

NO. 6 感情問題

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

青少年進入青春期後，往往會對戀愛關係產生憧憬，卻因情感尚未成熟，容易在感情狀況中受傷或迷失。過早談戀愛、在尚不成熟的情況下關係經營，可能會無法顧及日常生活，導致課業及其他壓力；對方的不當對待，也可能影響身心發展。

《未來Family》專家蔡宜芳指出，青少年對戀愛關係的渴望有部分原因是想從中得到關注及肯定，並且這樣的狀況容易出現在缺愛的孩子身上，像是長期被責備、缺乏父母理解及肯定等，都可能會更容易一頭栽入感情中，並且因為雙方的不成熟而受傷。此外，部分青少年若發現自己的性傾向為同性戀，更可能遭遇家庭與社會的不理解與不認同，導致自我懷疑與壓抑。少數人甚至陷入如師生戀等違反倫理的關係，帶來更複雜的心理與法律問題。

NO. 5 外貌／青春期身體變化

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

青少年進入青春期，身體出現第二性徵如青春痘、變聲、生理期等變化，常使他們感到不安與困擾。在這個階段他們也格外在意外界目光，對身高、體重、身材與長相特別敏感，容易與他人比較，若外貌未如預期發展，可能導致自卑或社交退縮。社群媒體的盛行也不斷放大主流審美標準，更加深了焦慮感，讓青少年更執著於外貌表現。

諮商心理專家蔡宜芳在《未來Family》提到，青少年處於發展自我認同的階段，特別在意別人怎麼看自己，在乎自己是否受歡迎、被喜歡，因此「外貌」也是他們建立自我認識很重要的一環。在這個青少年關注自我與外界連結的階段，他們會特別在意外貌變化，甚至產生容貌焦慮，網友留言「高中時候我的容貌焦慮是會覺得自己醜到會躲在被子哭的那種」、「照到鏡子就會開始批評自己的臉有哪些缺點」、「對自己的臉就是喜歡不起來」。

NO. 4 學業壓力

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

在升學主義導向的教育環境下，青少年面臨龐大課業壓力，無論是考試、分數還是成績，都成為衡量價值的標準。為了準備大考，學生經常熬夜苦讀，壓力與日俱增，甚至出現焦慮、失眠等狀況。加上選擇科系與規劃未來方向的不確定，更讓他們對未來感到茫然與不安。

青少年因學業產生的壓力，其實也反映了他們對於「成功」的焦慮，並且在這個一直被要求認真讀書的時期，反而更沒有餘裕思考自己的興趣專長及想做的事，因此容易對未來感到迷惘與不安。此外，當成績表現無法達到預期時，更可能引發自我否定與情緒低落，網友分享「到學校之後都會莫名的想哭，非常想逃離這個環境，覺得那個地方壓力好大」、「現在高中生的壓力很多都來自生涯規劃，不知道對什麼有興趣、不知道職涯有沒有前途等等的各種憂慮，也是屬於這一世代的挑戰」。

NO. 3 不被理解／沒隱私自由

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

青少年在成長階段渴望獨立與自由，卻也常因為缺乏理解與認同而感到孤獨。他們希望被信賴、尊重隱私與個人空間，卻不知如何表達，導致與家人溝通困難，並且容易在親密關係中產生矛盾。尤其在單親、隔代教養或父母離異的家庭中，缺乏穩定的情感依附與有效溝通，更容易讓孩子感到被忽視、誤解或疏離，進而出現情感缺口、邊界感混亂。即使內心渴望被關心，他們仍可能選擇封閉自己、不輕易敞開心扉。

他們內心孤寂，卻難以主動表達情緒，尤其在面對家長時，更希望保有隱私、個人空間與清楚的邊界感。這種「想靠近又想保持距離」的心理衝突，讓他們傾向封閉自己，而家長又往往於著權威心態管教，缺乏尊重及理解的情況下更難以建立信賴關係，網路上可以看到不少青少年分享自己的困擾，「我覺得自己被忽略、被跨過、不被尊重」、「我媽平常會一直來翻我的手機，然後我跟他說我想要一點隱私，他就會說我有權利知道你的一切」。

NO. 2 金錢價值觀焦慮

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

青少年在金錢觀尚未成熟的階段，沒有經濟獨立能力的情況下，常會因為缺錢而無法擁有想要的物品，產生不滿或焦慮等情緒。在這個階段尤其容易因為社群媒體與同儕影響，陷入名牌迷思，認為穿戴流行或昂貴品牌才能獲得認同與關注，進而產生攀比心態、炫富行為，甚至可能向朋友借錢、過度透支未來。當零用錢無法滿足慾望，也可能引發與父母的衝突，抱怨家庭無法提供想要的物質生活，進一步導致親子代溝等延伸而來的困擾。

《未來Family》專家蔡宜芳表示，青少年關注的往往是「我用錢的餘裕與同學不同」，而父母卻會將重點放在「孩子用錢的態度方式與我不同」。在社群與同儕的比較心態之下，再加上父母的不諒解與溝通不良，使得金錢價值觀焦慮成為青少年的主要煩惱之一，網友討論「國中的時候朋友一月零用錢加起來就是八千，但我一個月生活費含交通費卻只有三千」、「父母每次都說錢不夠用跟他們拿，可是我跟他們拿的時候他們就會說『你當錢很好賺嗎』」。

NO. 1 人際關係／社交煩惱

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

諮商心理師海蒂在《未來Family》中提到，青少年的煩惱多數和「我跟外在世界的關係」有關。在這個階段他們習慣透過外界來找尋自我價值，也因此社交問題成為青少年最主要的煩惱。青少年在交友與人際關係中，常因社交恐懼、個性差異或自我認同不清而無法融入團體，容易被排擠或孤立，造成心理創傷。

此外，部分青少年也會為了尋求認同而誤交酒肉朋友，甚至被吸收進入幫派；在學校內，霸凌行為也層出不窮，受害者不僅身心受創，更可能影響學業與自信心。人際傷害往往容易演變為自我價值的扭曲，甚至衍生出攻擊行為或逃避現實，網路上也常常可以看到因交友問題煩惱的青少年，「我的內心很渴望交到新朋友，但我不清楚該怎麼做才行」、「初中讀書時班上發生了同學錢財被偷，當時找不到凶手是誰，所以大家就賴給平常在班上被霸凌的女同學」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年03月07日至2025年03月06日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

叛逆期、三觀不合、性教育皆上榜 困擾家長的兒少教養10大難題

海景搖滾區拍到爆！宜蘭10大景觀咖啡廳推薦 把整片礁溪百萬夜景踩腳下超浪漫

從繁忙日常「出走」 社畜必看10大鄉村療癒系韓劇 讓大海和田園接住靈魂

台北十大不限時咖啡廳推薦！久坐、筆電族、甜點控全收編

台北竟有免費露營場！精選北台灣10大超夯露營區 懶人最愛的輕奢神殿帳快收