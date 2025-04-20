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周二前暖熱高溫上看35度 周三鋒面再來漸轉濕涼

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
周二前暖熱高溫上看35度，周三之後鋒面再來，漸轉濕涼。聯合報系資料照
周二前暖熱高溫上看35度，周三之後鋒面再來，漸轉濕涼。聯合報系資料照

中央氣象署指出，周二前暖熱逾30度，高溫上看35度，但周三之後鋒面再來天氣漸轉濕涼，提醒民眾注意天氣變化，適時增減衣物。

氣象署表示，今天鋒面通過台灣北部海面，金、馬有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，台灣中部以北地區有零星短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後北部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，今各地低溫普遍23至24度；高溫方面，東半部28至30度，西半部可達32至34度，局部近山區的平地或河谷溫度會再更高些，感受高溫悶熱。

氣象署說，周二前天氣暖熱，周三前金馬留意低雲霧，周三後漸轉濕涼。周一及周二西南風逐漸增強，水氣減少，高溫炎熱，東南部有焚風發生機率；大台北盆地、花東縱谷及中南部近山區平地或河谷溫度偏高；各地晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。北部23到35度、中部21到34度、南部23到34度。

氣象署表示，周三鋒面接近，周四鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫逐漸下降；北部地區及基隆北海岸局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，北部20到29度、中部22到31度、南部23到33度。

氣象署說，周五、周六受東北季風影響及華南雲雨區東移，北部及東北部天氣稍涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。氣溫方面，北部17到24度、中部20到27度及南部22到29度。

氣象署 高溫

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