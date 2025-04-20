借鏡神戶燈光節 台灣燈會擬轉型定點發展

已舉辦卅六年的台灣燈會未來即將轉型，朝「三省」方向辦理。交通部觀光署證實，呼應永續發展趨勢，並引領燈會朝向節省能源、經費及民眾排隊賞燈時間，未來台灣燈會規畫定點及精緻化的辦理方式，以利國際行銷及時勢。

今年台灣燈會在桃園，已是第卅六年，而明、後年的台灣燈會舉辦地點分別選在嘉義縣及苗栗縣舉行。

觀光署表示，台灣燈會自二○○一年起，於全台輪流舉辦，目前除離島或東部等交通量能因素外，各縣市多已有辦理台灣燈會經驗，對於爭取主辦權意願不若以往強烈，且規畫定點辦理較易於國際行銷宣傳。會將二○二六至二○二九年做為台灣燈會邁向四點○的暖身年，並規畫定點及精緻化的辦理方式。

觀光署說，未來燈會的燈藝作品也會將ＥＳＧ概念導入，並參考世界著名燈光節如法國里昂、德國柏林、日本神戶等經驗及展出內容，以及引入現今熱門之主題ＩＰ等。

品保協會國旅線召集委員沈雅卿認為，近年台灣燈會的舉辦形式像是以內需市場為主，主要還是吸引國人前往觀看，當然還是有一些外國觀光客在農曆春節過後選擇來台觀光，但對他們來說最大的吸引力反而是平溪天燈，看台灣燈會反而是「順便」，如果未來觀光署針對台灣燈會的訴求是吸引入境客，固定地點是較合適的。