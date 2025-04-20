導遊搭翻譯可帶團 適用期再延長

韓語、越南語、印尼語等七種外語導遊人數稀少，交通部觀光署開放華語導遊搭配翻譯後即可帶團。但相關規範原訂有期間，可稀少外語導遊仍未增加，觀光署為此公告適用期間再延長至二○二七年五月。

中華民國觀光導遊協會理事長馬耀祖認為，這樣子搭配對市場來說是有利的，這種制度未來應該會持續延長適用，甚至直接合法化。

根據觀光署統計，去年旅行業導遊人數共有四萬九○四五人，其中華語導遊有三萬五六四四人，其次則是英語導遊七七○六人；人數最少的則是土耳其語僅四人，義大利語也只有十人。

雖然觀光署近年來都有招考不同語種的導遊人才，可外語導遊依舊稀缺。為此，觀光署在二○一六年起以二年為期，開放華語導遊在有翻譯人員的情形下，可以帶韓語、越南語、印尼語、泰語、馬來語、緬甸語、柬埔寨語等七種語言的來台旅遊團，後因疫情期間暫停，直到二○二三年五月重新公告開放至今年五月。

可這七種語言的導遊人才近年並未有明顯增加，其中緬甸語、柬埔寨語更沒有發放導遊證，數量最多的為韓語導遊，共五九二人。為解決外語導遊稀缺問題，觀光署日前再開放延長華語導遊搭配翻譯後即可帶團的規範，從今年五月十二日起以二年為限。

馬耀祖提醒，現在不少南韓團來台旅行，卻是由韓方旅行社派一名對台灣觀光景區很熟悉的韓國領隊直接用韓語講解，這種違規情況反而是觀光署應要多注意的。