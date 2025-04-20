飲料店愛用「紐乳」 一天省千元

外國進口的長效液態乳標示爭議延燒多時，行政院食安辦日前拍板，未來只有取得鮮乳標章、ＣＡＳ或產銷履歷等標章的國產乳才可標示「鮮乳」。但有手搖飲業者直言，鮮乳進貨成本和口感才是關鍵，標示並不重要；學者則呼籲應將鮮乳加工方式、保存期限和冷鏈一併納入規範。

台大動物科學技術學系名譽教授徐濟泰指出，進口牛乳因長途運送，需要更嚴苛的加熱處理，以延長保存期限，也因此減損鮮乳的營養價值及免疫功能的機能性，不能拿來與國產鮮乳相提並論。他呼籲政府，除了重新定義鮮乳外，也要將鮮乳加工方式、保存期限和冷鏈規範一併納入，更要做好食農教育。

在北部知名夜市經營手搖飲的業者表示，前幾年在乳品業務極力推廣下，從國產鮮乳改用紐西蘭進口牛乳，每瓶售價比一般國產鮮乳少十五元，每天用量約七十瓶，一天成本就差了一千元左右，一個月下來很可觀，且因紐西蘭乳牛吃的是在地牧草，牛乳喝起來就是有一股特殊風味，很受消費者歡迎。

任職乳品公司的張先生透露，這兩年進口乳在業務市場明顯成長，目前市占率約三成，除了有價格優勢外，也因具有特殊風味，市場持續擴張。

一名熟悉產業界的人士指出，台灣土地小，原本就不利發展酪農產業，相較於紐澳、日本、美國等有大型放牧區域的國家，生產成本與售價難有優勢，但市場區隔不是貼個「鮮乳標章」就是銷路保證，在台灣，有平價的好市多科克蘭鮮乳、高價的北海道鮮乳，也有台灣在地小農的品牌鮮乳，消費者各有偏好，與其糾結「鮮不鮮」，不如著重發展品牌的特色與開發多元乳製品。