零關稅生效 「紐乳」價格仍未降

台紐經濟合作協定今年起全面生效，紐西蘭進口液態乳零關稅來台，然而市售約一公升的紐西蘭鮮乳每瓶仍要價一二○元，業務通路價格也沒有調降，讓不少消費者好奇「便宜紐乳在哪裡」？專家學者分析，零關稅價差被進口商賺走，通路端高達四成的上架費，也是乳品價格居高不下的主因。

根據農業部統計，今年一、二月，紐西蘭液態乳進口量總計二○三一公噸（保久乳一五九三公噸、鮮乳四三八公噸），相較去年同期進口量二二一六公噸，零關稅實施後，進口量未明顯增加，且業務端和零售端售價也沒有調降跡象。

台大動物科學技術學系名譽教授徐濟泰指出，紐西蘭因牧場面積大、生產成本低，當地鮮乳零售價每公升約四十元台幣，就算加上國際運費來台，也不至於比國產鮮奶貴，但在台灣售價卻貴了三倍，零關稅後價格也沒有變動，「零關稅價差都被進口商賺走了。」

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，紐西蘭液態乳的主要市場是業務通路，也就是坊間的手搖飲店、咖啡店或飯店等，零售市場則維持高價策略，「如果消費者願意埋單，為何要降價」，因此商家可以買到每瓶約五十五元至六十元的業務價，消費者在零售通路得花上百元。

方清泉指出，超商通路的上架費也是乳品價格居高不下的主因，台灣生乳每公升收購價約卅元，這也是酪農實際所得，但消費者買到的價格約九十元至一百元，扣除乳商的加工包裝與運輸費用後，零售價約有四成都給了通路商的上架費。這也是讓台灣鮮乳沒有競爭力的主因。

方清泉說，德國、法國等歐洲國家，都有對本國新鮮農產品上架費不能超過二成的規定，呼籲政府設定通路抽成上限，企業也應盡社會責任，共同保護在地農產。

對此，農業部表示，國外鮮乳價格主要受品牌訂價策略及通路商經營考量影響，因此台紐協定零關稅全面生效後，對價格影響有限。至於通路上架費依據通路模式及業者規模有所不同，乳廠與通路商應共同研議，若有不合理漲價或聯合哄抬價格，消保處與公平會將依法介入調查處理。