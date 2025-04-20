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木棉道藏隱憂 多地提前打落花苞

聯合報／ 記者鄭國樑簡慧珍／連線報導
為了機車騎士安全和維護環境，盛開的木棉花全打落，清掃運走。記者鄭國樑／攝影
為了機車騎士安全和維護環境，盛開的木棉花全打落，清掃運走。記者鄭國樑／攝影

民歌「木棉道」傳唱一時，2至4月鮮豔橘紅的花朵綻放，就像歌詞所述「長長的街好像在燃燒」，桃園中央大學、彰化東螺溪畔等，木棉道依舊是美景；但木棉也成為城市公害，桃園、台中等市區幹道旁，會提早將花苞打掉，避免掉落後影響行車安全，也降低棉絮引發過敏。

桃園市養工處說，木棉樹開花落地，因含水量高，機車輾過流出汁液，輪胎易打滑釀騎士摔車，花朵發酵後氣味被詬病，加上棉絮四散，影響呼吸道過敏的民眾；每到4月各地會打落花苞避災。

台中市區台灣大道、忠明南路口或台灣大道沙鹿沿線，都有成排木棉行道樹，開花季節市府會派人打落花苞，甚至會用水柱沖落棉絮。

不過，各地以木棉花著名的景點仍大受歡迎，中央大學校門前有150多棵的木棉花大道，現場規畫完善，又是大學特色，迄今仍吸引賞花拍照。彰化北斗到二林的東螺溪沿岸有木棉道，高聳的樹幹搭配鮮豔的花苞，成為季節限定美景。

嘉義大學森林暨自然資源學系樹木學研究室博士張坤城表示，若樹木影響居民，應以移植為優先，其次移除。早期植樹時，沒想那麼多，國外會評估淘汰老樹，避免病蟲害或腐朽，台灣可參考。

彰化縣園藝公會理事長李岩憲說，行道樹種要慎選，木棉樹種在東螺溪畔是美景，在人車密集的市區就會有負面影響。

東海大學景觀學系助理教授鄒君瑋表示，早期以喬木美化街道景觀，當時樹種少，木棉有紅紅的花很漂亮，和黑板樹都是行道樹的基本配置；隨人口增加、車流變多，木棉樹開花衍生環境問題，若在鄉村區或高速公路旁，不影響人車就不會有疑慮。

桃市府表示，近年挑選改善人行道環境、行道樹穴等，提供友善環境，行道樹種也會依專家建議，提升城市景觀與行道樹棲地品質，也降低樹與環境的衝擊。

木棉樹 行道樹

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