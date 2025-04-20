桃園、彰化賞桐花 估下周起盛開

「五月雪」桐花今年受天候影響，開花普遍「遲到」，彰化彰南、桃園市昨天桐花祭開跑，都面對桐花稀落的窘境，估計下周起，才會陸續盛開。主辦單位已規畫不同玩法及小旅行，要讓民眾徜徉「五月雪」的浪漫氛圍。

彰南桐花季昨天在員林市藤山園開幕，受到4月中上旬氣候偏冷的影響，往年此時進入盛開期的油桐樹幾乎無花，只開了約一成。

員林市代理市長賴致富說，目前桐花花況尚不如預期，藤山園入口處開了一些花的油桐堪稱「迎賓桐」，預估下周花況漸人佳境，民眾可透過桐花小旅行認識客家文化。

市公所建議假日賞桐民眾搭乘公共交通工具，員林市公所提供接駁巴士，從員林火車站往返藤山步道活動會場（員南路第一停車場）定點接送，來回共12個班次，每時段一個車班，每車限乘25人，乘車資訊可到員林市公所官網查閱。

桃園桐花祭新推出兒童專屬親子桐遊之旅，新生代藝人阿布（中）擔任桐花大使與小朋友互動。記者曾增勳／攝影

2025桃園桐花祭昨天開跑，由新生代藝人吳玳慈（阿布）擔任桐花大使，帶領小朋友互動，表演精彩客家童謠舞蹈。

主持典禮的市長張善政說，桃園為全台客庄代表，前陣子天氣冷，他擔心桐花沒開花，幸好近日天氣回暖，桐花開了兩成，花季持續5月，將是桐花開最美時刻，邀請各地民眾本月底、5月初來賞桐。

市政府客家局今年推出桃園桐花祭賞桐537玩法，規畫龍潭、楊梅、大溪、蘆竹、龜山5大賞桐區域共計13處賞桐秘境，辦理客文館桐樂會，串聯龍潭、楊梅桐樂會3場次桐樂會，包含客庄市集、表演、客家米食、文創手作DIY活動。並規畫7條最受歡迎的桐花小旅行遊程，及新增1條兒童專屬「親子桐遊之旅」，歡迎民眾一起來賞桐花。