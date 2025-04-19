台灣燈會將轉型 擬定點、精緻化

已舉辦卅六年的台灣燈會未來即將轉型，朝「三省」方向辦理。交通部觀光署證實，呼應永續發展趨勢，並引領燈會再朝向節省能源、節省經費及節省民眾排隊賞燈時間，未來台灣燈會規劃定點及精緻化的辦理方式，以利國際行銷及時勢。

今年台灣燈會在桃園，已是第卅十六年，而明、後年的台灣燈會舉辦地點也將分別選在嘉義縣及苗栗縣舉行，後續則尚未公布。觀光署表示，會將二O二六至二O二九年做為台灣燈會邁向四.O的暖身年，並規劃定點及精緻化的辦理方式，以利國際行銷及時勢。

觀光署表示，台灣燈會辦理初衷主要係結合地方資源，融入在地文化特色，以本土化、傳統化、科技化及國際化理念，結合花燈展示與藝術動態表演，將提燈籠、賞花燈的傳統民俗節慶活動，打造成國際型大型觀光盛會，具有燈藝傳承與推廣之指標性意義。

近年台灣燈會策展方向以永續發展、節能創新為目標，場地並配合當年度主辦縣市進行規劃，於最適現地條件做有效配置，儘可能於交通場站周邊舉辦或規劃完整配套之轉運站及接駁轉乘措施，且於燈會期間持續滾動檢討，期使交通衝擊降至最低。

觀光署說，台灣燈會自二OO一年起於全台輪流舉辦後，已有效輔導各縣市於舉辦燈會活動時融入當地文化元素，展現自身的元宵節慶特色，充分彰顯台灣多元文化的魅力，具階段性成效；目前除離島或東部等交通量能因素外，各縣市多已有辦理台灣燈會經驗，對於爭取主辦權意願較不若以往強烈，且規劃定點辦理較易於國際行銷宣傳，實有評估調整辦理形式的必要性。

品保協會國旅線召集委員沈雅卿表示，近年台灣燈會的舉辦形式像是以內需市場為主，主要還是吸引國人前往觀看，當然還是有一些外國觀光客在農曆春節過後選擇來台觀光，但對他們來說最大的吸引力反而是平溪天燈，看台灣燈會反而是「順便」，如果未來觀光署針對台灣燈會的舉辦訴求是希望吸引入境客，固定地點是比較合適的。

觀光署補充，未來台灣燈會的燈藝作品除保留以往舊有內發光的傳統燈組形式外，並於作品材質、展出方式等再予細緻與精進，同時積極結合創新及科技等先進技術，併同將ESG概念導入燈會策展形式，提升展演內容的多元性，在發揚臺灣傳統燈藝基礎下，展現燈藝師、藝術家及設計師的精湛技藝，並著重與觀眾互動之沉浸式觀賞體驗，以及展期結束後燈組完善的典藏計畫，進而達到燈會傳承、轉型之目的。

另順應時代潮流，台灣燈會亦將參考世界著名燈光節如法國里昂、德國柏林、日本神戶等經驗及展出內容，以及引入現今熱門之主題IP等，期始台灣燈會能再開創嶄新夜間經濟，帶動地方商圈與產業，形成地域經濟效益的良性循環，並致力於促進國際文化交流，提升台灣燈會求新求變的國際觀及影響力。