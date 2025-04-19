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醫療資訊平台爆抄襲 衛福部坦言：有不尊重著作權疑慮

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
圖為衛福部先前舉辦「台灣醫療資訊標準大平台啟動會議暨FHIR工作坊」，示意圖。本報資料照片
圖為衛福部先前舉辦「台灣醫療資訊標準大平台啟動會議暨FHIR工作坊」，示意圖。本報資料照片

衛福部近期力推「台灣醫療資訊標準大平台」，要整合醫學中心病例，讓民眾看診不用再申請病歷。然而，有網友指控衛福部使用的開源應用程式抄襲，衛福部資訊處處長李建璋說明，病歷電子化部分委託工研院承接，雖然沒有違法，但工研院沒有標註出處，確實有不尊重著作權的疑慮。

李建璋指出，衛福部醫療資訊大平台是由衛福部委託工研院，工研院承接計畫後把開源應用程式工具放在網路上，供民眾下載，但沒有標註出處。該程式原始開發單位確實是美國AHRQ，雖是開源軟體，但沒有明確標示版權資訊，確實有不尊重「著作權」疑慮。

李建璋說，感謝民眾提醒，衛福部一向以尊重智慧財產權為基本原則，非常重視此事，已立即請開發單位進行調查，並要求在期限內完整說明情況。同時，衛福部也會主動聯繫美國原開發單位AHRQ，說明使用情形。

為了避免不需要的誤解，李建璋表示，原本的下載連結會改成元開發單位的連結，而衛福部網站會提供相關中文教學文件， 幫助國人使用該工具。

他承諾，醫療資訊大平台所提供的各項數位工具與資源，都是希望幫助民眾更便利地使用醫療資訊，在合理、正當的使用前提下，不會設限或阻擋大家的應用，也會持續精進平台內容，讓資源更公開、透明，也更安心。

應用程式 衛福部 醫療資訊

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