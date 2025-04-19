華語導遊搭翻譯可帶團規範延長 導遊協會：未來恐直接合法化　

韓語、越南語、印尼語等7種外語導遊人數持續稀少，交通部觀光署開放華語導遊搭配翻譯後即可帶團，相關規範已公告適用期間再延長至116年5月。中華民國觀光導遊協會理事長馬耀祖認為，韓語、越南語、印尼語等7種外語導遊人數稀少，改採華語導遊搭配翻譯人員隨行帶團，這樣的服務模式其實對於外國觀光客來台旅遊是很好的操作，也是市場自由發展的狀況，未來甚至可能會直接合法化，而非像現行還要觀光署公告延長適用。

馬耀祖舉例，市場上的現實問題就是，若一名政大韓語系的畢業生雖然會韓語，但就算考上韓語導遊也沒有能力馬上上線帶團，而韓國人雖然韓語流利，但卻不熟悉台灣的觀光環境，也考不上外語導遊執照，因此現在不少線上導遊到九份等景點時，就會發現有違規的情況，韓國團來台旅行，卻是由韓方旅行社派一名對台灣觀光景區很熟悉的韓國領隊直接用韓語講解，這種違規情況反而是觀光署應該要多去注意的。

他表示，以旅行業的成本經營來說，若指派一名有合格證照的外語導遊帶團，一天支薪約台幣4000，但若找不到該語種的合法外語導遊，改由華語導遊搭配該語種的翻譯一起帶團，因為工作能力被切割，所以華導約日領2000、翻譯約2000，成本支出是差不多的，加上華語導遊服務都很好，客人反饋佳，反而這樣子搭配對市場來說是有利的。他認為，這種制度未來應該會持續延長適用，甚至直接合法化。