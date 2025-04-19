台大公衛專家：3月超額死亡降 但麻疹疫情創6年新高

國內因急診壅塞，病人延後治療及新年假期等原因，2月超額死亡達29%，創新冠疫情後新高。台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，3月份台灣超額死亡率已下降至10%，顯示疫情影響已有所緩解，但仍需持續觀測。另外，國內麻疹疫情卻在升溫，創6年同期新高，建議滿1歲嬰幼兒，接種麻疹疫苗，強化防疫屏障。

陳秀熙表示，2月份台灣超額死亡率將近3成，數據驚人，3月份數字下降，國內群體免疫力可能有所提升，但近管如此，目前台灣死亡率仍高於疫情前基準10%，可見對於特定族群，尤其癌症患者、慢性病患及免疫功能低下等脆弱族群，仍須保持高度警覺。

衛福部疾管署統計，截至2025年4月7日，國內麻疹通報累計22例，為6年同期新高，主要是越南境外移入個案導致。陳秀熙表示，越南麻疹疫情嚴峻，兒童病例激增，逾9成病人未接種疫苗，呼籲前往流行區民眾加強個人防護，返國後如有症狀，應盡速就醫，且符合麻疹疫苗接種條件的嬰幼兒，應盡快接種保護自身安全。

美國、加拿大麻疹疫情也在升溫，陳秀熙表示，2024年12月至2025年3月，美國共58例、加拿大29例麻疹確診個案，創2019年以來新高，國際專家分析，背後原因包括疫情後常規疫苗接種中斷，且麻疹疫苗接種率下降，削弱群體免疫力，「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防此三種疾病，保護力達97%，家長應按時為孩童接種，公衛機構則應強化疫苗接種宣導。」

另外，英國新冠疫情後傳染病激增，2023年、2024年麻疹、百日咳、肺結核病例明顯上升。陳秀熙表示，這導致該國兒童死亡及住院人數增加，傳染病占用英國醫療系統20%病床，造成醫療量能緊張，引發關注，該國政府擴大疫苗接種策略，對高風險族群推動呼吸道融合病毒、梅毒疫苗接種。