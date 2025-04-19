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合歡山區聯合淨山 清出900公斤重垃圾

中央社／ 花蓮縣19日電

太魯閣國家公園管理處今天舉行聯合淨山活動，在合歡山區知名景點清理垃圾，其中有幾個鐵桶掉落邊坡，還動用垂降下切清除，共清理出約900公斤重垃圾。

太管處指出，來自太管處、公路局、林業及自然保育署等多個單位共135名成員，分別前往大禹嶺、小風口、石門山、昆陽、武嶺等地淨山。

志工頂著山區強風，在帶刺的高山薔薇叢中挖出飲料罐，追著被風吹跑的塑膠袋或撿拾停車場周邊的煙蒂、果皮等，還垂降到邊坡，清理陡峭岩壁的垃圾、將隱沒在草叢的鐵桶拖曳到公路上，共清理出200多包，約900公斤重的垃圾。

太管處指出，民眾認為水果皮、廚餘可分解腐爛，回歸大地，但合歡山位處高山地區，低溫如同冷藏冰箱，造成環境髒亂，還可能危害野生動物，且山區地形危險，撿拾懸崖峭壁的垃圾十分困難與危險，不應以郊山健行的習慣看待高山地區。

經多年辦理淨山活動及環境教育宣導，太管處指出，山區環境已較往年明顯改善，但花季、雪季及暑假期間，大量遊客湧入合歡山區，仍會有亂丟煙蒂、垃圾情形，呼籲民眾珍惜自然環境。

冰箱 合歡山 太魯閣國家公園

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