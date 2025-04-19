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初經血流不止住院1個月 醫籲當心恐是類血友病

中央社／ 台北19日電
月經示意圖。圖／Ingimage
月經示意圖。圖／Ingimage

女性經血過量得當心，恐類血友病上身，有名女子初經那年因此住院1個月。血友病相關團體提出「建立婦產科與血液科共同指引」等3大建議，盼提升女性出血性疾病識別能力。

每年4月17日是世界血友病日，血友病聯盟在每年世界血友病日都會訂出一個宣導主題。台灣血友病之父、台大醫學院名譽教授暨彰化基督教醫院血友病中心沈銘鏡教授今天在衛教活動中指出，2025年全球主題是「婦女和女孩也會出血」，提醒社會大眾和衛生主管機關瞭解和認識，關心幫助解決女生出血的問題。

台灣血栓暨止血學會理事長邱世欣說明，血友病是遺傳的疾病，超過95%病友都是男性，因此許多人常認為這是男性的疾病，類血友病是跟性別沒有關係的特定疾病，因此患者男女比例相近。然而，女性成長過程會有月經和懷孕生產，都會導致出血，卻常常被忽視或誤診。

年近50歲李小姐今天現身分享，她是罕見類血友病患者，從嬰兒時期打疫苗傷口久久不癒、持續流血，直到小學2年級終於確診，「初經來的那一年，我永遠記得。」當時她住院1個月，且為了控制出血，必須持續施打凝血因子或血漿，由於藥物尚未納入健保，必須自費，她成年後才驚覺國中時的治療費用高昂，動輒新台幣數十萬元。

先天性與後天性出血性疾病皆可能影響女性健康，台灣血栓暨止血學會、中華民國血友病協會等相關團體提出「提升女性出血性疾病識別能力，建立婦產科與血液科共同指引」、「推動基因檢測及早期診斷資源，不讓症狀被延遲、被忽略」、「擴大社會支持與家庭照護方案，讓病人及其照顧者有喘息與陪伴的空間」等3大建議。

邱世欣會後接受媒體聯訪表示，類血友病是顯性遺傳，女性患者如帶有因子又希望能生育下一代，站在優生學角度可考慮透過人工生殖方式篩檢出健康卵子，讓孩子有機會好好長大。

台大醫學院 婦產科 患者

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