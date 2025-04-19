網路成癮背後隱藏心理困擾 醫：憂鬱症高危險族群

一旦網路成癮容易加深跟現實社交脫節，更是憂鬱症的高危險族群。憂鬱症防治協會理事長李龍騰表示，憂鬱症成因不少，遺傳、壓力、經濟等等有可能，但有研究指出，網路成癮者是憂鬱症的高風險組群族，並且提醒4點擺脫網路成癮。

成癮是指透過特定行為帶來好處或是降低不適；但是當沒有上網就感到焦慮，花費大量時間在社群、遊戲、論壇、直播等平台，卻降低現實中的人際互動，並且無法自制得重複上網行為，可能不再是「喜歡上網」而是「成癮」。

李龍騰表示，「網路成癮症」四年前列入疾病治療項目，憂鬱症防治協會給出四點建議戒除網路成癮，首先，必須有決心、動機，必先先意識到改變；第二，訂定具體且實際目標，例如每天固定時間休息、用完就關機、周末規畫離線日；再者，培養其他休息習慣，建立如畫畫、運動、園藝、唱歌、閱讀，或是參加社團活動、與朋友聚會，從真實互動中找回快樂與滿足。

最後，由於不少人上網是為逃避現實壓力或情緒痛苦，成癮背後可能潛藏社交焦慮、憂鬱症等心理困擾。李龍騰指出，憂鬱症跟成癮不見得絕對相關，但是網路成癮者是憂鬱症風險族群，當成癮狀況嚴例如過度依賴，甚至影響工作或生活時，應該就醫與精神科醫師與心理師討論治療。