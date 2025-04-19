快訊

意見不同就冠上「XX同路人」 陳水扁也看不下去了

蔣萬安拋倒閣 國民黨內人士揭高層1考量嘆：永遠都輸家

網路成癮背後隱藏心理困擾 醫：憂鬱症高危險族群

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
網路成癮者是憂鬱症的高風險族群，憂鬱症防治協會提醒4點戒除，嚴重時更需要就醫或是諮商。本報資料照片
網路成癮者是憂鬱症的高風險族群，憂鬱症防治協會提醒4點戒除，嚴重時更需要就醫或是諮商。本報資料照片

一旦網路成癮容易加深跟現實社交脫節，更是憂鬱症的高危險族群。憂鬱症防治協會理事長李龍騰表示，憂鬱症成因不少，遺傳、壓力、經濟等等有可能，但有研究指出，網路成癮者是憂鬱症的高風險組群族，並且提醒4點擺脫網路成癮。

成癮是指透過特定行為帶來好處或是降低不適；但是當沒有上網就感到焦慮，花費大量時間在社群、遊戲、論壇、直播等平台，卻降低現實中的人際互動，並且無法自制得重複上網行為，可能不再是「喜歡上網」而是「成癮」。

李龍騰表示，「網路成癮症」四年前列入疾病治療項目，憂鬱症防治協會給出四點建議戒除網路成癮，首先，必須有決心、動機，必先先意識到改變；第二，訂定具體且實際目標，例如每天固定時間休息、用完就關機、周末規畫離線日；再者，培養其他休息習慣，建立如畫畫、運動、園藝、唱歌、閱讀，或是參加社團活動、與朋友聚會，從真實互動中找回快樂與滿足。

最後，由於不少人上網是為逃避現實壓力或情緒痛苦，成癮背後可能潛藏社交焦慮、憂鬱症等心理困擾。李龍騰指出，憂鬱症跟成癮不見得絕對相關，但是網路成癮者是憂鬱症風險族群，當成癮狀況嚴例如過度依賴，甚至影響工作或生活時，應該就醫與精神科醫師與心理師討論治療。

憂鬱症 網路成癮 龍騰

延伸閱讀

收容所黃狗被退貨3次精神崩潰 見人就怕「緊咬破碗才有安全感」志工淚崩

芬蘭怎能成為世界最幸福國家？駐地一年日女實錄「居民3個放鬆時刻」

人夫消防員騙義消交往害2次流產 屏東消防局：記過兩次調地

「桃園KTV事件」受害女發5點聲明 檢警逮5男 3羈押2交保

相關新聞

別再只吃生菜！3大NG減肥法恐讓「肚子升級」 醫揭正確瘦身方式

減肥真的是少吃一點就好嗎？南投基督教醫院分享，想要有更好的體態，正確方式應為「吃飽但吃對食物、多運動、睡得好」，若只是少吃，反而有機會讓「肚子升級」，得到反效果。

ChatGPT取代心理諮商 專家：「非語言訊息」恐遭忽略

隨著AI盛行，愈來愈多人日常生活中與ChatGPT密不可分，從記帳、工作輔助，甚至是心事分享，而ChatGPT給予情緒價...

今起飆逾30度高溫這天熱爆台北恐焚風 下周三雨炸全台大降溫

未來1周天氣前後大不同。中央氣象署預報員林定宜表示，下周二之前都是屬於暖熱的天氣，下周三之後天氣轉為溼涼，特別是北部和東...

200元蝦球只有5顆民眾酸「蝦爆」 屏東熱炒店家喊冤

有民眾到屏東潮州某熱炒店用餐時，點了一份200元的蝦球，但上菜時只有5顆蝦球，也沒有任何配料，氣得將照片PO上網。店家則...

網路成癮背後隱藏心理困擾 醫：憂鬱症高危險族群

一旦網路成癮容易加深跟現實社交脫節，更是憂鬱症的高危險族群。憂鬱症防治協會理事長李龍騰表示，憂鬱症成因不少，遺傳、壓力、...

海鳥「塑膠腦」和失智有關？ 專家建議人類4方式預防

體內塑膠累積是否會導致失智？近期一項國際研究指出，觀察體內塑膠含量高低的2組雛鳥，發現塑膠含量高的海鳥，腦源性神經滋養因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。