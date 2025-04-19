快訊

意見不同就冠上「XX同路人」 陳水扁也看不下去了

蔣萬安拋倒閣 國民黨內人士揭高層1考量嘆：永遠都輸家

陸府35週年主題展 重思人類與自然的對話

中央社／ 台北19日電

苔蘚、蕨類在室內鮮活生長，但不再是依附自然世界的土木山石，陸府生活美學教育基金會今天起推出展覽「人．造自然」，集結5名藝術家以創作回應人類再造的「第二自然」世界。

陸府建設創立35年，陸府生活美學教育基金會邀請段存真擔任策展人，並推出「人．造自然」展，邀請李光裕、廖浩哲、陳漢聲、陳肇驊與張庭溦參與。段存真試圖從中爬梳人類與自然關係的歷史脈絡，當人們感受到自然喚起移情作用時，也透露出人類觀看自然的方式帶著文化的眼光，「這樣的自然，不只是客觀存在，更成了我們再造出的第二自然。」

像是植物藝術家廖浩哲則打造「自然」，他運用永生處理的苔蘚與蕨類，並設置於人類建構的室內環境，透過擬真的地景向觀眾提問，當人們在人造環境中觀看到逼真植物標本時，被滿足的究竟是對自然的嚮往，還是無法獲得的缺憾。

來自高雄的藝術家陳漢聲，則展出作品「兩個太陽－菱角？芋頭？」與「共生苗」，「共生苗」是插著雙瓣人造植物的一排鋁罐，植物間歇或急遽地顫動、旋轉並敲擊瓶身，如鄉間工廠中傳出的作業聲響，呈現在產業社會中形塑出的日常「自然」風景。

藝術家陳肇驊為此次展覽發表新作「島」，運用壓縮機冷排與熱排相互作用的原理，冷排凝結成霜，熱排讓霜融化成水滴落至下方的植物中，同時熱力也提供了照明的電力來源，讓植物獲得所需的光照。透過人造的擬態自然滋養真實自然，回應當代因工業發展與消費文化所結構出的社會現實。

「人．造自然」展覽今天起至8月31日於台中陸府植深館開放預約參觀。

芋頭 藝術家 關係

延伸閱讀

塑膠攝取恐致海鳥寶寶失智 專家：難下定論但有風險

精銳建設沉浸式美學場域「曜動·尋覓綠藝之境」開展

南台灣工藝大展今登場 彩繪大師陳玉峰門神修復首曝光

馬斯克繁衍「軍團」與4女子生下至少14孩

相關新聞

別再只吃生菜！3大NG減肥法恐讓「肚子升級」 醫揭正確瘦身方式

減肥真的是少吃一點就好嗎？南投基督教醫院分享，想要有更好的體態，正確方式應為「吃飽但吃對食物、多運動、睡得好」，若只是少吃，反而有機會讓「肚子升級」，得到反效果。

ChatGPT取代心理諮商 專家：「非語言訊息」恐遭忽略

隨著AI盛行，愈來愈多人日常生活中與ChatGPT密不可分，從記帳、工作輔助，甚至是心事分享，而ChatGPT給予情緒價...

今起飆逾30度高溫這天熱爆台北恐焚風 下周三雨炸全台大降溫

未來1周天氣前後大不同。中央氣象署預報員林定宜表示，下周二之前都是屬於暖熱的天氣，下周三之後天氣轉為溼涼，特別是北部和東...

200元蝦球只有5顆民眾酸「蝦爆」 屏東熱炒店家喊冤

有民眾到屏東潮州某熱炒店用餐時，點了一份200元的蝦球，但上菜時只有5顆蝦球，也沒有任何配料，氣得將照片PO上網。店家則...

網路成癮背後隱藏心理困擾 醫：憂鬱症高危險族群

一旦網路成癮容易加深跟現實社交脫節，更是憂鬱症的高危險族群。憂鬱症防治協會理事長李龍騰表示，憂鬱症成因不少，遺傳、壓力、...

海鳥「塑膠腦」和失智有關？ 專家建議人類4方式預防

體內塑膠累積是否會導致失智？近期一項國際研究指出，觀察體內塑膠含量高低的2組雛鳥，發現塑膠含量高的海鳥，腦源性神經滋養因...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。