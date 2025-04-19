陸府35週年主題展 重思人類與自然的對話

苔蘚、蕨類在室內鮮活生長，但不再是依附自然世界的土木山石，陸府生活美學教育基金會今天起推出展覽「人．造自然」，集結5名藝術家以創作回應人類再造的「第二自然」世界。

陸府建設創立35年，陸府生活美學教育基金會邀請段存真擔任策展人，並推出「人．造自然」展，邀請李光裕、廖浩哲、陳漢聲、陳肇驊與張庭溦參與。段存真試圖從中爬梳人類與自然關係的歷史脈絡，當人們感受到自然喚起移情作用時，也透露出人類觀看自然的方式帶著文化的眼光，「這樣的自然，不只是客觀存在，更成了我們再造出的第二自然。」

像是植物藝術家廖浩哲則打造「自然」，他運用永生處理的苔蘚與蕨類，並設置於人類建構的室內環境，透過擬真的地景向觀眾提問，當人們在人造環境中觀看到逼真植物標本時，被滿足的究竟是對自然的嚮往，還是無法獲得的缺憾。

來自高雄的藝術家陳漢聲，則展出作品「兩個太陽－菱角？芋頭？」與「共生苗」，「共生苗」是插著雙瓣人造植物的一排鋁罐，植物間歇或急遽地顫動、旋轉並敲擊瓶身，如鄉間工廠中傳出的作業聲響，呈現在產業社會中形塑出的日常「自然」風景。

藝術家陳肇驊為此次展覽發表新作「島」，運用壓縮機冷排與熱排相互作用的原理，冷排凝結成霜，熱排讓霜融化成水滴落至下方的植物中，同時熱力也提供了照明的電力來源，讓植物獲得所需的光照。透過人造的擬態自然滋養真實自然，回應當代因工業發展與消費文化所結構出的社會現實。

「人．造自然」展覽今天起至8月31日於台中陸府植深館開放預約參觀。