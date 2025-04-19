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統一企業慈善基金會今邀4百早療親子參加母親節公益活動
統一企業慈善事業基金會今天在台南市南科贊美酒店，舉辦｢Love媽咪 啾愛妳｣母親節公益活動。基金會感謝統一集團內部企業與5個熱心單位，共同在母親節前贊助邀請南部早療中心親子400多人參加，「在歡樂中感受台灣社會處處充滿愛與關懷」。
活動邀請該會近年贊助的早療中心學童母親，在母親節前夕向早療兒童者母親表達感謝與敬意，肯定她們無私的奉獻與愛，並帶領學童，感謝日常生活中，媽媽們無微不至地照顧。
現場除了統一吉祥物與親子共舞互動，還有慢飛天使連串表演、闖關遊戲、療癒體驗、溫暖手作及眼科義診等活動，許多兒童與母親家人一同參與，現場非常熱鬧。
統一慈善事業基金會這次結合集團統一企業、超商、證券及統昶行銷、樂清服務等5家企業，攜手高雄市珕濟關懷協會、億進寢具企業、大學光學科技、南科贊美酒店、安記輪胎共10個贊助團體邀請親子參與。
基金會總幹事凃忠正表示，該會長期贊助關心偏鄉社區老人學童，長輩食堂共餐及學童課輔班師資、餐費、獎助學金、偏鄉學校才藝暨身障早療機構。
凃忠正說，基金會秉持「取之於社會、用之於社會」理念，落實關懷弱勢族群公益政策，鼓勵公司同仁工作之餘投身社會服務。今天的活動讓早療兒童在表演與互動中展現自信與才能，提升成就感，並向母親表達感恩之情，要讓媽媽們感受到孩子的用心與成長，藉此傳達企業對早療及身障孩童的關心，舒緩媽媽壓力及辛勞。並藉此拋磚引玉，喚起社會大眾多關懷辛苦的媽媽與學童。
凃忠正說，「我們希望媽媽們暫時放下繁忙的責任，放鬆身心，感受珍視與呵護，體驗專屬於自己的美好時光。」
今天到場的有台南伯利恆兒童發展中心、嘉義縣私立聖心早療中心、高雄市兒童發展協會、台南市私立德蘭啟智中心、嘉義市私立晨光智能發展中心等機構員工與親子。
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