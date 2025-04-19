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肝基會走入阿里山篩檢逾300人 6人轉診進一步治療

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
肝基會嘉義縣免費阿里山鄉居民抽血及腹超活動，宣誓團體照。圖／肝基會提供
肝基會嘉義縣免費阿里山鄉居民抽血及腹超活動，宣誓團體照。圖／肝基會提供

肝病我國國病，我國每年有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化；肝病防治學術基金會（肝基會）推動超音波篩檢運動，今天深入阿里山衛生室，提供30歲以上民眾免費免費保肝篩檢，更發現6名需進一步治療民眾，希望達到根除肝病的目標。

肝基會推動「今年超了沒？腹超十年計畫」希望成為全民運動，今日在港澳台灣慈善金會愛心獎的支持贊助下，上午5點半至9點在阿里山鄉山美村衛生室，舉辦免費肝病、癌症指數抽血篩檢及腹部超音波檢查。

同時嘉義縣衛生局長趙紋華、肝基會總執行長楊培銘、肝基會嘉義分會執行長陳啟益及嘉義縣阿里山鄉衛生所主任張泰昇等則驅車前往不方便外出民眾家中，利用手提式腹超儀器，做腹部超音波檢查。

趙紋華說，目前提供年滿45歲至79歲（原住民提早到40歲），可做B、C型肝炎病毒抽血篩檢，但終身只能接受一次免費檢查。本次肝基會為阿里山鄉山美、新美、茶山村等地民眾做完整的肝臟檢查，並後續資助檢查異常弱勢民眾到醫療院所接受治療及追蹤，達到根除台灣肝病的目的，非常感謝。

楊培銘指出，肝臟病變常是靜悄悄的發生，一旦發生不可逆的病變時常已不能積極治療，但因為肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動，因此事前預防及篩檢工作非常重要。

楊培銘提醒，要在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先根除；建議40歲以上民眾，每年都要做一次腹部超音波，能早期發現肝癌，及早有效治療。再加上，近年來B肝、C肝藥物的突破與給付，讓肝硬化及肝癌整體發生率緩慢下滑。

嘉義縣阿里山鄉民眾抽血及腹超活動，本次檢查抽血合計達347人、超音波436人，其中有6名民眾有性質不明肝或腎腫瘤需要進步追蹤治療。本次篩檢結果會在2周內將寄送至民眾手中，檢查異常者將依需求轉介醫院治療追蹤及當地衛生單位做衛教。免費肝病諮詢＆活動專線：0800-000-583。

肝基會阿里山鄉免費抽血及腹超，總執行長楊培銘親自帶手提式超音波儀器，到山美村為不便外出的居民做腹超。圖／肝基會提供
肝基會阿里山鄉免費抽血及腹超，總執行長楊培銘親自帶手提式超音波儀器，到山美村為不便外出的居民做腹超。圖／肝基會提供
嘉義縣阿里山鄉山美村等居民抽血篩檢。圖／肝基會提供
嘉義縣阿里山鄉山美村等居民抽血篩檢。圖／肝基會提供
肝基會嘉義縣阿里山鄉免費保肝篩檢。圖／肝基會提供
肝基會嘉義縣阿里山鄉免費保肝篩檢。圖／肝基會提供
嘉義縣阿里山鄉民眾抽血及腹超活動。圖／肝基會提供
嘉義縣阿里山鄉民眾抽血及腹超活動。圖／肝基會提供
肝基會阿里山鄉免費抽血及腹超，醫師親自到距離山美村20分鐘車程的新美村，為不便外出的居民抽血。圖／肝基會提供
肝基會阿里山鄉免費抽血及腹超，醫師親自到距離山美村20分鐘車程的新美村，為不便外出的居民抽血。圖／肝基會提供

肝病 衛生所 阿里山

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