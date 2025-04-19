90歲李富城傳白血球飆2萬 醫分析可能3原因

90歲資深氣象主播李富城稍早在臉書發出一張自拍照，透露正在振興醫院急診等待辦理住院，有媒體報導指出，他的白血球指數高達2萬，但並無肺炎症狀。醫師指出，需同時檢查血紅素、血小板是否異常，判斷是單純白血球問題或整體造血功能受影響，可能是感染、發炎或血液疾病導致，需藉由白血球分類計數，確認是哪一種白血球細胞增加、判斷可能原因。

台大醫院內科部血液科主治醫師蔡承宏說，白血球指數升高，要同時檢查血紅素、血小板是否異常，以判斷是單純白血球問題，例如病毒、細菌、黴菌造成的感染；也可能是發炎引起，例如長新冠，或風濕免疫科相關疾病，沒有病原菌但身體組織處於發炎狀態。

第三種可能是血液相關疾病，蔡承宏說，不管良性或惡性，需要進一步確認造血功能是否受影響，患者白血球指數升高，需要找出是什麼原因導致數值升高，例如是否有不正常細胞出現等。

蔡承宏指出，以台大醫院的數據來說，正常白血球的數值介於3500至9500間，如果其他狀況都正常的話，2萬的確是偏高，病患年紀較高，如果有感染的確有可能導致數值升高，治療後就會下降，同時找出可能的原因。他自己家中的長輩也有過類似狀況，使用抗生素治療後，就降回正常數值。

蔡承宏形容，就像台灣人其實有台北人、桃園人等不同縣市的區分，白血球也有不同的分類，需要確認是單核球特別多，或嗜中性球特別多等，通常看分類就會有初步的猜想，朝這個方向進行檢查與治療。

中華移植骨髓關懷協會衛教資訊指出，常見的白血球有五種，分別為中性白血球（或稱中性球）、淋巴球、單核球、嗜伊紅性球、嗜鹼性球等。通常常會取中性球及淋巴球的比例（N／L），作為評估疾病的重要指標。正常的成年人，一般是中性球多於淋巴球，但在再生不良性貧血的病人，則是淋巴球多於中性球；幼年的孩童，一般也是淋巴球多於中性球的。