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台鐵響應世界地球日 全國4區親子植樹1575株

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵響應世界地球日，全國4區齊種樹。圖／台鐵提供
台鐵響應世界地球日，全國4區齊種樹。圖／台鐵提供

為響應世界地球日，台鐵公司今天由總經理馮輝昇帶領下，在北、中、南、東區聯合舉辦親子植樹活動，共計種植1575株灌、喬木，預期每年減碳超過13噸。台鐵說，期盼透過活動舉辦，持續推廣節能減碳，並展現台鐵公司落實ESG決心，共同推動台灣2050淨零排放的願景。

台鐵公司持續推動節能減碳工作，落實ESG（環境、社會及公司治理）理念，透過各項措施改善空氣品質、調節氣候、保護生物多樣性，以達成環境保護和淨零排放的目標。

此次活動以「綠色運輸‧永續未來」為核心，邀請周邊社區居民及企業夥伴共同參與植栽，並與台鐵公司文康、親子活動結合，一起種植適地適生的原生樹種與花卉，除可美化車站與周邊環境，更提升碳匯能力，落實生態友善理念。

台鐵本次4區種樹活動，共計種植灌、喬木約1575株，可預期每年產生約1萬3830kg CO₂的減碳量。台鐵期盼透過親手植樹的過程，讓參與者體會環境保護的重要性，將低碳行動融入日常生活。

此外，台鐵公司自去年5月正式推動碳盤查工作，已於今年2月通過外部查證，刻正向環境部申請碳足跡標籤，預計今年5月底取得使用於台鐵車票、電子票證及公司網站，讓旅客清楚知道搭乘台鐵為環境減碳之貢獻，鼓勵更多民眾使用台鐵等大眾運輸工具。

台鐵公司說，期盼透過此次活動拋磚引玉，帶動社會大眾共同加入節能減碳的行列。另一方面，鐵路是環境負荷最低的運具之一，邀請全國民眾多多搭乘大眾運輸交通工具，落實減碳於日常之中。

台鐵說，未來除了提供安全、便捷的服務，更將積極實踐ESG目標，持續優化車站綠化與節能措施，並與地方政府合作擴大生態友善行動，透過各方協力，珍愛環境，共同邁向台灣2050淨零排放的願景。

台鐵 淨零 減碳

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