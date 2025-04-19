響應 422 地球日 環境部攜手全民三大行動挺地球

響應4月22日地球日，環境部於4月19日至22日舉辦一系列地球日活動，環境部長彭啓明指出，今次地球日環境部動員來自企業、社會團體、環保志（義）工及水環境巡守隊等關心環境保護的夥伴一共5萬人，在全臺各地共同上街頭參與環境清理行動，強調若讓都市垃圾顯著減少，能讓民眾更有感進而促進改變。

環境部表示，今年地球日主題為「Our Power, Our Planet—地球力」。其中，4月19日活動是為呼應全球環保趨勢，透過大規模環境清理行動提升社會大眾對環境永續的關注，並強化參與意識。本次活動主題為「Team Planet 挺地球Go淨!」，匯聚來自各界企業、社會團體夥伴及環保志工，串聯全國22縣市共同響應。

根據環境部統計，113年推動「全國菸蒂不落地」政策後，與各縣市環保機關持續推動菸蒂不落地，執行「改變文化」、「源頭減量」、「稽查取締」、「環境清理」、「公私協力」及「加強研究」等6大策略，有941輛垃圾車懸掛紅布條宣導「請確實熄菸 自己菸蒂自己清」，並發布社群媒體及新聞宣導251則，累計觸及達789萬人次；設置超過1萬處菸蒂收集設施，以有效改善市容環境。在登革熱防治方面，113年全國動員超過104萬人次進行環境孳生源巡檢，清除超過219萬處病媒蚊孳生源，有效降低登革熱傳播風險。今年的環境清理活動將延續這股動能，強化環境衛生維護，提升防疫成效。

彭啓明、臺北市政府及各企業團體志義工等，今日於西門紅樓廣場主場誓師展現公私協力淨環境之決心，並展開環境清理活動，全國各地近5萬人共同投入環境清理、撿菸蒂及登革熱防治。在一個小時的活動期間內，共同創下清除一般垃圾近10萬公斤、資源回收物逾2萬公斤、清刷積水容器一萬多個與菸蒂近5百萬支的紀錄。

「讓我們在地球日重新省思我們跟地球的關係，把力量擴散出去！」環境部彭啓明指出，今次地球日環境部動員來自企業、社會團體、環保志（義）工及水環境巡守隊等關心環境保護的夥伴一共5萬人，在全臺各地共同上街頭參與環境清理行動，強調若讓都市垃圾顯著減少，能讓民眾更有感進而促進改變。

彭啓明指出，環境整潔衛生是國家發展的基礎力，攸關公共健康與生態保護，今年地球日的三大行動分別是「街道更乾淨」、「菸蒂不落地」與「巡、倒、清、刷」落實防治登革熱。

「街道上有垃圾就low了一半。」再美景色都會因垃圾存在而失色，彭啓明表示，目前街道的整潔主要靠清潔隊、志義工在後端維護，需國人有不亂丟垃圾共識才能更有效保持美景。本次地球日行動包括中華民國人壽保險商業同業公會及其會員公司、國際青年商會中華民國總會及分會、財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會、全家便利商店股份有限公司、環保志（義）工與水環境巡守隊，以及全國22縣市環保機關夥伴們。活動清理範圍涵蓋全國街道、公園、巷弄、河川及防汛道路。

彭啓明指出，「全國菸蒂不落地」行動目前的挑戰是吸菸人口多在暗巷吸菸，並將菸蒂隨手棄置水溝，有些民眾誤以為這樣做能確保熄滅，但事實上菸蒂是全球最常見的海洋污染物之一，每根棄置的菸蒂都可能需要數年的時間才能完全分解，並可能釋放出數千種毒素與塑膠微粒，污染水源、生物，進而影響公共健康。環境部將透過強化執法、增加菸蒂收集設施及提升公私協力等措施，希望杜絕環境中的菸蒂，避免污染環境部呼籲民眾自己菸蒂自己清！

彭啓明更指出，國人年年聯手防治登革熱的行動，受全球暖化而有夏天變長、疫區向北擴散的挑戰，時序入春，氣溫回升且偶有降雨，整體環境漸有利於病媒蚊孳生，需要各界在春季即展開預防並阻斷登革熱病媒蚊疾病的傳播刻不容緩，「巡、倒、清、刷」大家一起來！透過時常巡查居住環境並傾倒容器內積水，清除廢棄物和孳生源，刷洗容器內壁，避免蚊卵附著。希望透過此次環保行動，引發全民更加關注環境問題，也從日常生活落實環境永續行動。

彭啓明呼籲國人一起挺地球，讓環境潔淨，展現全民愛護地球的決心，共同實踐全民參與三大行動，引起共鳴、建立共識，採取行動，讓地球乾淨永續。

環境部表示，本次地球日活動展現了政府及全民對環境保護的承諾與行動。無論是政府、企業或個人，每一個人都能成為改變的力量，讓環境保護不僅止於口號，更化為具體行動。讓我們持續這股乾淨動能，使地球更有力，並將這份清潔與熱情持續下去