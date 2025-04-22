下雨後再洗車？污漬恐更難清除又傷車 氣象預報員告訴你正確時機

根據日媒「日テレNews」報導，日本最近進入多沙塵的季節，汽車車主普遍面臨愛車表面布滿黃沙的困擾。氣象預報員古山圭子提醒，如果洗車時機和方式掌握不當，不只無法清潔，還可能讓黃沙變成「塊狀泥土」黏在車上，甚至留下難以去除的污漬。

古山預報員指出，許多人以為下雨後再洗車是比較聰明的做法，事實上反而會造成反效果。因為沙塵遇到雨水後會變得黏黏稠稠，若未事先清潔，雨水反而會讓沙粒變成塊狀，並牢牢附著在車體上，進一步造成污漬甚至損傷烤漆。因此她建議，應把握在下雨前、風小且陰天的時候洗車為佳，既能避免吹起強風、沾上更多灰塵，也能防止陽光將泡沫曬乾留下水痕。

另外，根據古山預報員的分享，洗車除了要選擇適合的天氣外，洗車方式也不能大意。因為沙塵的顆粒多呈尖銳多角形狀，若直接以毛巾或海綿在車表面摩擦，反而會刮傷車體。正確作法是先用大量清水沖洗，最好搭配高壓水柱，再用已經充分起泡的清潔液，去除骯髒污漬後，再加以清除。如此才能讓愛車在不傷烤漆的情況下重拾光亮。

總結來說，在多沙塵的季節或環境下洗車，需掌握天氣狀況與清潔技巧，若能掌握好時機，並配合正確清洗步驟，才能在不損耗愛車的情況下，保持潔淨如新。