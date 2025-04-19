別再只吃生菜！3大NG減肥法恐讓「肚子升級」 醫揭正確瘦身方式

減肥真的是少吃一點就好嗎？南投基督教醫院分享，想要有更好的體態，正確方式應為「吃飽但吃對食物、多運動、睡得好」，若只是少吃，反而有機會讓「肚子升級」，得到反效果。

南投基督教醫院在臉書表示，少吃其實並不會瘦，反而是在升級肚子等級，更舉出3大常見的NG減肥方法，像是只吃菜，會導致肌肉量降低、代謝變慢；只喝代餐，容易吃不飽、營養失衡；運動若只一週一次，熱量消耗完全不足。使用錯誤的方法瘦身，反而越減越肥！

南投基督教醫院指出4大重點，若想真正變「輕盈」，不是要少吃東西，而是要吃對東西：

1、吃飽且吃對：增加蛋白質與膳食纖維

2、動起來：每周至少運動150分鐘，且為中強度運動

3、睡得好、壓力小：幫助荷爾蒙平衡與脂肪代謝

4、尋求專業協助：避免走入錯誤減重迷思

貼文一出後，多數網友都分享自身經驗，指出「身為一個從130降到7字頭的人，這個真的超有感」、「每天三餐不會不吃，而是稍微減少碳水化合物的攝取，增加蛋白質跟蔬菜，一週慢跑4、5次，維持生活作息正常，大概一兩個月減到69公斤」、「減肥不是要減體重，增加肌肉量，穩定提升代謝率才有效」。