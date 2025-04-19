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ChatGPT取代心理諮商 專家：「非語言訊息」恐遭忽略

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
隨著AI盛行，不少網友打算讓ChatGPT給予情緒價值甚至取代心理諮商。開業心理諮商所所長提醒，與ChatGPT諮商的注意事項，避免加深陷入負面情緒。本報資料照片
隨著AI盛行，不少網友打算讓ChatGPT給予情緒價值甚至取代心理諮商。開業心理諮商所所長提醒，與ChatGPT諮商的注意事項，避免加深陷入負面情緒。本報資料照片

隨著AI盛行，愈來愈多人日常生活中與ChatGPT密不可分，從記帳、工作輔助，甚至是心事分享，而ChatGPT給予情緒價值以及隨時可以對話的特性，更讓不少網友直呼可以取代心理師。諮商心理師全聯會理事、開業心理諮商所所長黃柔嘉提醒，與ChatGPT諮商的注意事項，避免加深陷入負面情緒。

近期愈來愈多人將ChatGPT作為舒緩，取代心理諮商的用途，更有民眾打算用升級付費版ChatGPT，因為費用僅690元，跟心理諮商收費仍有不少落差。

黃柔嘉指出，透過AI協助對話是隨時可用工具，將問題拋出去，AI會生成通用性建議與即時回應，但它無法像專業人員一樣提供針對個別案主的「客製化」協助，甚至透過表情、聲調、肢體語言等判讀民眾狀態，在諮商中這些非語言訊息是心理的重要資訊。

她舉例在諮商過程中，心理師會根據案主的成長經驗、現在狀況等有脈絡的了解，並與案主討論實際的想法。然而，AI是建立在大數據之上，難以掌握案主當下心理狀態，並且給予調整目標建議。

黃柔嘉表示，AI面對民眾提出極端、激烈情緒時，雖可以回應，甚至建議就醫，但對於就醫資訊建議等協助不能提供進一步幫忙。再者，若是當AI提出建議，但民眾認為做不到時，會加增沮喪的負向情緒，恐怕更加無助。

另外，AI隨時可以回應的特性也必須留意。黃柔嘉說，心理諮商時「建立界線跟架構」相當重要，諮商並非隨時進行，會保留一定時間間隔，要讓案主適應生活，而非持續接受諮商。但透過資訊輔助的AI對話24小時隨時可使用，當民眾習慣跟AI傾訴問題，可能時常陷入「黑洞」，讓情緒愈陷愈深。

ChatGPT 情緒 案主

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